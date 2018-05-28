Переможниця шоу "Холостяк" Іванна несподівано розповіла про ідеальне весілля

25 травня відбувся фінал популярного шоу "Холостяк". Рожден Анусі таки визначився і обрав з двох учасниць проекту Іванну. Дівчина взяла участь у чуттєвій фотосесії та зізналась, яке весілля вона б хотіла.

Співак та композитор Рожден Анусі у фіналі проекту "Холостяк" обрав Іванну. Дівчина, яка пройшла усі етапи шоу, отримала обручку від артиста, що символізувала його почуття до неї.

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Допис, поширений Холостяк СТБ (@holostyakstb) 25 Тра 2018 р. о 1:17 PDT

Наразі невідомо, як складаються стосунки новоспеченої пари. Автори проекту "Холостяк" анонсували, що ця інформація з'явиться в пост-шоу. Водночас Іванна розповіла, про яке вона мріє весілля.

Статус нареченої – це дуже солодкий період. День весілля проходить завжди дуже швидко і найбільше ти отримуєш задоволення від підготовки... Я завжди мріяла про тихе, спокійне і маленьке весілля. Не варто забувати, що, в першу чергу, цей день тільки ваш і світ крутитися навколо вашої любові,

– зазначила Іванна.

Загадкова інформація вже спровокувала чутки в мережі. Прихильники шоу підозрюють, що Іванна може готуватись до весілля. Варто зазначити, що роздуми про вінчання могла спровокувати ніжна фотосесія для глянцю, в якій знялась переможниця проекту "Холостяк".



Іванна у ніжній фотосесії



Переможниця проекту "Холостяк" у весільній сукні

Нагадаємо, що за серце Рождена Анусі боролись 26 дівчат, але перемогла у проекті 21-річна Іванна Гончарук з Луцька. Одразу після проекту інша фіналістка шоу Галина заявила, що Рожден виявився таким, як і всі чоловіки.