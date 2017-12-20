Переможниця шоу "Модель XL" прикрасила обкладинку модного глянцю: фото

Восьмий та фінальний випуск "Модель XL" вийшов на каналі "1+1" 19 грудня. У фіналі шоу "Модель XL" визначили переможницю – нею стала Марія Павлюк.

Переможниця проекту "Модель XL" Марія Павлюк стала першою українською моделлю plus-size, яка прикрасила обкладинку глянцевого українського журналу Cosmopolitan. Вона знялася у фотосесії для січневого номеру.

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Окрм того, Марія Павлюк стане обличчям колекції Андре Тана "A.Tan +".

"Епоха будь-яких стандартів давно минула. Головне, що тепер має значення – це харизма, бажання і характер, а ще справа, яку ти робиш, а не параметри твого тіла. Проект "Модель XL" повністю відображає ці тренди. Ми із задоволенням покажемо і розповімо на сторінках нашого журналу про переможницю", – зазначила головний редактор Cosmopolitan Олександра Буринська.