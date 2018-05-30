Від пацанки до панянки, 3 сезон: Яна стала переможницею

Фінал шоу "Від пацанки до панянки" 3 сезон вийшов на "Новому каналі" 30 травня. У фіналі за звання переможниці змагалось троє дівчат – Дарія Куровська, Яна Ковальська та Діна Абу Зейтер.

За результатами фіналу, переможницею стала Яна Ковальська. Дівчина отримала нагороду від Ольги Фреймут – золоту брошку. Окрім цього, вона стала власницею головного призу проекту – звання справжньої панянки та 100 тисяч гривень.

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У фіналі шоу "Від пацанки до панянки" три учасниці проекту складали три екзамени, за результатами яких їх допустили до балу. Першим випробувань для дівчат був іспит з кулінарії. Учасниці шоу повинні були очистити курку від пір'я та запекти її з рисом, апельсинами, яйцем та чорносливом. Страва Дарії Курської було найкращою, хоч дівчина і не дала всіх інгредієнтів. А от кулінарні здібності Яни Ковальської та Діни Абу Зейтер бажали кращого: дівчата недопекли та неправильно очистили м'ясо.

Другим етапом випробування був екзамен з грації. Три учениці Школи панянок повинні були за 15 хвилин вивчити танець професійних балерин. Екзамен показав зірковим вчителям, наскільки учасниці шоу уважні та граційні. За результатами іспиту Дарії порадили працювати над пластикою, а Діні Абу Зейтер – припинити дивитись під час танцю в підлогу та попрацювати над впевненістю.

Найкраще в іспиті себе проявила Яна: дівчина, яка ніколи не займалась танцями, показала грацію та пластичність. Однак вона травмувалась під час виступу. Яна підвернула собі ногу, але дотанцювала до кінця.

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Перед балом зіркові судді підготували ще одне випробування для учасниць шоу: дівчата повинні були дати відповіді на питання, проявивши свої інтелектуальні здібності. Це завдання виявилось найскладнішим для дівчат. За результатами екзамену, Яна дала правильні відповіді на 6 питань, а Дарія та Діна – на 4.

Допис, поширений Від пацанки до панянки [ Фан ] (@patsanki_panyanki) 30 Тра 2018 р. о 11:10 PDT

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Хоч дівчата не ідеально виконали всі завдання, однак до церемонії нагородження допустили всіх трьох фіналісток. Перед балом Яні, Дарії та Діні дали ще одне психологічне завдання – дівчата повинні були розтрощити гіпсову статую, символічно розпрощавшись зі своїм попереднім способом життя. Зі словами "Я більше не повернусь до минулого" вони впорались із завданням, відтак постали на балу в образах справжніх леді.

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За результатами голосування зіркових вчителів, перемогу здобула Яна Ковальська. Вона завжди вирізнялась з-поміж інших учасниць проекту "Від пацанки до панянки", адже ніколи не йшла на поводу інших.

Допис, поширений Яна Ковальская (@yano4ka_kovalskaya) 30 Тра 2018 р. о 11:26 PDT

До участі у шоу Яна працювала адміністратором в салоні краси. Дівчина вирішила змінити свій стиль життя, адже часто вживала алкоголь та брала участь у гучних вечірках. Фіналістка шоу була заміжня, однак її шлюб розпався через те, що Яна часто ставала жертвою побоїв у сім'ї. І хоч дівчина є чемпіонкою України та віце-чемпіонкою Європи з кікбоксингу, вона не могла себе захистити. Та головною причиною участі у проекті стало бажання позбутись алкогольної залежності. Оскільки Яна виховує 5-річну доньку, саме це для неї було найважливішим.

Я дійсно хочу бути хорошою матір'ю і знову стати дружиною. Із попереднім чоловіком розлучилася, бо він бив мене. Сумую за дочкою, але розумію, що бажання вчитися в Школі панянок сильніше, ніж бажання повернутися додому. Я ж роблю все це заради своєї дитини,

– зізнавалась Яна перед проектом.

Допис, поширений Яна Ковальская (@yano4ka_kovalskaya) 16 Тра 2018 р. о 12:42 PDT

Реаліті-шоу "Від пацанки до панянки" 3 сезону 2018 знято за форматом британського проекту "From Ladette to Lady", в якому беруть участь дівчата віком від 18 до 30 років. У всіх учасниць шоу важкий характер, шкідливі звички і проблеми в особистому житті. Проект "Від пацанки до панянки" 3 сезон дає їм можливість назавжди змінити своє життя на краще і стати справжніми леді.

П'ятнадцять довгих і болісних тижнів учасниці проекту "Від пацанки до панянки-3" перетворювалися з грубих, невихованих пацанок в прекрасних і манірних леді. А допомагали їм у цій непростій справі вишукана і витончена телеведуча Ольга Фреймут, стиліст Ірина Дюденко і викладач ораторського мистецтва Андрій Бурлуцький. Варто відзначити, це перший чоловік за все три сезони проекту.

В 14 випуску проекту "Від пацанки до панянки" (23 травня), як грім серед ясного неба, з'явилася на проекту Даша Куровська, яку навіть були встигли відправити додому. Ольга Фреймут вирішила дати дівчині шанс поборотися за перемогу побачивши, як жахливо і неприпустимо поводилися деякі учасниці в Індії.