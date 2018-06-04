Переможцем Krona Park Workout Сup 2018 став спортсмен із Миколаєва Костянтин Шаповалов

Минулої суботи, 2 червня, у Броварах пройшов спортивний турнір Krona Park Workout Сup 2018. Кращим воркаутером серед двох десятків спортсменів з усієї України було визнано Костянтина Шаповалова з Миколаєва. Переможця визначили судді – лідери й ідеологи цього руху в нашій країні, що представляли Харків, Дніпро та Київську область: Іван Криленко, Євген Кочерга й Олег Кривонос.

Змагання з воркауту було присвячено відкриттю у Броварах нового спортивного об'єкту – спеціалізованого майданчика для силових видів спорту в міському парку на вулиці Симоненка. Варто зазначити, що парк було створено нещодавно. Наприкінці минулого року його ввів в експлуатацію забудовник ЖК "Крона Парк" – компанія "Альянс Новобуд", що займається системним розвитком прилеглого мікрорайону цього столичного сателіту.



Переможці турніру Krona Park Workout Сup 2018, який відбувся у Броварах під Києвом

Ми раді тому, що вже у день відкриття майданчик для воркауту став місцем проведення настільки масштабних змагань. І учасники, і глядачі змогли переконатись у його функціональності та високій якості проведених робіт,

– зазначив Юрій Мавродієв, незалежний експерт і місцевий громадський діяч, який свого часу став одним з ініціаторів створення парку.



У Броварах пройшов спортивний турнір Krona Park Workout Сup 2018

Цікаво, що активну участь в організації Krona Park Workout Сup 2018 взяв броварчанин Дмитро Семенов – відомий популяризатор воркауту в нашій країні й переможець телевізійного шоу "Україна має талант". Він високо оцінив роботу творців нового спортивного об'єкта, відзначивши його функціональність і доступність занять спортом для всіх жителів Броварів.