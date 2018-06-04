19:42
4 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
27°C 15°C
  • вівторок
    25°C 16°C
  • середа
    19°C 13°C
  • четвер
    23°C 10°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ РОМАН СУЩЕНКО
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Російське кохання Трампа. Життя без Путіна
Вєсті Кремля
19:14, 2 червня
Вєсті.UA. Жир. Молитовний сніданок з українським Трампом. Злий клоун Мураєв
Вєсті.UA
18:51, 2 червня
Куди
ЦРУ
09:14, 1 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Студентська сесія
Згадати все
00:27, 2 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ РОМАН СУЩЕНКО

Переможцем Krona Park Workout Сup 2018 став спортсмен із Миколаєва Костянтин Шаповалов

22 Читать новость на русском

Минулої суботи, 2 червня, у Броварах пройшов спортивний турнір Krona Park Workout Сup 2018. Кращим воркаутером серед двох десятків спортсменів з усієї України було визнано Костянтина Шаповалова з Миколаєва. Переможця визначили судді – лідери й ідеологи цього руху в нашій країні, що представляли Харків, Дніпро та Київську область: Іван Криленко, Євген Кочерга й Олег Кривонос.

Змагання з воркауту було присвячено відкриттю у Броварах нового спортивного об'єкту – спеціалізованого майданчика для силових видів спорту в міському парку на вулиці Симоненка. Варто зазначити, що парк було створено нещодавно. Наприкінці минулого року його ввів в експлуатацію забудовник ЖК "Крона Парк" – компанія "Альянс Новобуд", що займається системним розвитком прилеглого мікрорайону цього столичного сателіту.

Бровари, воркаут, спорт, Krona Park Workout Сup 2018
Переможці турніру Krona Park Workout Сup 2018, який відбувся у Броварах під Києвом 

Ми раді тому, що вже у день відкриття майданчик для воркауту став місцем проведення настільки масштабних змагань. І учасники, і глядачі змогли переконатись у його функціональності та високій якості проведених робіт,
– зазначив Юрій Мавродієв, незалежний експерт і місцевий громадський діяч, який свого часу став одним з ініціаторів створення парку.

Бровари, воркаут, спорт, Krona Park Workout Сup 2018
У Броварах пройшов спортивний турнір Krona Park Workout Сup 2018

Цікаво, що активну участь в організації Krona Park Workout Сup 2018 взяв броварчанин Дмитро Семенов – відомий популяризатор воркауту в нашій країні й переможець телевізійного шоу "Україна має талант". Він високо оцінив роботу творців нового спортивного об'єкта, відзначивши його функціональність і доступність занять спортом для всіх жителів Броварів. 

Теги: Новини України Новини спорту Новини Києва
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Скільки українці втрачають через корумповану митницю та що з цим робити
сьогодні, 18:01 Скільки українці втрачають через корумповану митницю та що з цим робити
Тетяна Острікова 295
#SaveOlegSentsov: міст Резендам в німецькому Гамбурзі став жовто-блакитним на підтримку Сенцова
сьогодні, 17:02 #SaveOlegSentsov: міст Резендам в німецькому Гамбурзі став жовто-блакитним на підтримку Сенцова
Сергій Якименко 152
Як зробити літні кавові коктейлі: легкі освіжаючі рецепти
сьогодні, 14:17 Як зробити літні кавові коктейлі: легкі освіжаючі рецепти
587
Технології охолодження продуктів, які не залишать байдужими
сьогодні, 12:03 Технології охолодження продуктів, які не залишать байдужими
2
За лаштунками здорового харчування: що, де, коли і як?
сьогодні, 16:19 За лаштунками здорового харчування: що, де, коли і як?
Ольга Задорожна 525
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук