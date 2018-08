Церемонія MTV Video Music Awards 2018: переможці, фото та відео (оновлюється)

Щорічна музична церемонія MTV Video Music Awards 2018 відбулася 20 серпня в Нью-Йорку. Хто переміг у кожній з категорій та чим зірки дивували під час церемонії нагородження – далі в матеріалі.

Лідерами за кількістю номінацій стала співачка Cardi B – одразу 13 номінацій! За нею – дует Бейонсе і Jay-Z під назвою The Carters, який був номінований у 8 категоріях. Також відразу в декількох категоріях відзначені Childish Gambino and Drake.

Повний список переможців MTV Video Music Awards 2018

Відео року:

Camila Cabello (featuring Young Thug) – "Havana"

The Carters – "APES**T"

Childish Gambino – "This Is America"

Drake – "God's Plan"

Ariana Grande – "No Tears Left to Cry"

Bruno Mars (featuring Cardi B) – "Finesse (Remix)"

Артист року:

Camila Cabello

Cardi B

Drake

Ariana Grande

Post Malone

Bruno Mars

Пісня року:

Camila Cabello (featuring Young Thug) – "Havana"

Drake – "God's Plan"

Dua Lipa – "New Rules"

Post Malone (featuring 21 Savage) – "Rockstar"

Bruno Mars (featuring Cardi B) – "Finesse (Remix)"

Ed Sheeran – "Perfect"

Найкращий новий артист:

Bazzi

Cardi B

Chloe x Halle

Hayley Kiyoko (переможець)

Lil Pump

Lil Uzi Vert

Найкраща колаборація:

The Carters – "APES**T"

Logic (featuring Alessia Cara and Khalid) – "1-800-273-8255"

Jennifer Lopez (featuring DJ Khaled and Cardi B) – "Dinero"

Bruno Mars (featuring Cardi B) – "Finesse (Remix)"

N.E.R.D and Rihanna – "Lemon"

Bebe Rexha (featuring Florida Georgia Line) – "Meant to Be"

Найкраще поп-відео:

Camila Cabello (featuring Young Thug) – "Havana"

Ariana Grande – "No Tears Left to Cry"

Demi Lovato – "Sorry Not Sorry"

Shawn Mendes – "In My Blood"

Pink – "What About Us"

Ed Sheeran – "Perfect"

Найкраще хіп-хоп відео:

Cardi B (featuring 21 Savage) – "Bartier Cardi"

The Carters – "APES**T"

J. Cole – "ATM"

Drake – "God's Plan"

Migos (featuring Drake) – "Walk It Talk It"

Nicki Minaj – "Chun-Li"

Найкраще латиноамериканське відео:

J Balvin and Willy William – "Mi Gente"

Daddy Yankee – "Dura"

Luis Fonsi and Demi Lovato – "Échame la Culpa"

Jennifer Lopez (featuring DJ Khaled and Cardi B) – "Dinero"

Maluma – "Felices los 4"

Shakira (featuring Maluma) – "Chantaje"

Найкраще танцювальне відео:

Avicii (featuring Rita Ora) – "Lonely Together"

The Chainsmokers – "Everybody Hates Me"

David Guetta and Sia – "Flames"

Calvin Harris and Dua Lipa – "One Kiss"

Marshmello (featuring Khalid) – "Silence"

Zedd and Liam Payne – "Get Low"

Найкраще рок-відео:

Fall Out Boy – "Champion"

Foo Fighters – "The Sky Is a Neighborhood"

Imagine Dragons – "Whatever It Takes"

Linkin Park – "One More Light"

Panic! at the Disco – "Say Amen (Saturday Night)"

Thirty Seconds to Mars – "Walk on Water"

Найкраще відео з соціальним посилом:

Childish Gambino – "This Is America"

Drake – "God's Plan"

Dej Loaf and Leon Bridges – "Liberated"

Logic (featuring Alessia Cara and Khalid) – "1-800-273-8255"

Janelle Monáe (featuring Grimes) – "Pynk"

Jessie Reyez – "Gatekeeper"

Найкраща робота художника-постановника:

The Carters – "APES**T" (Художник-постановник: Jan Houllevigue and the Louvre)

Childish Gambino – "This Is America" (Художник-постановник: Jason Kisvarday)

J. Cole – "ATM" (Художник-постановник: Miles Mullin)

Janelle Monáe – "Make Me Feel" (Художник-постановник: Pepper Nguyen)

Taylor Swift – "Look What You Made Me Do" (Художник-постановник: Brett Hess)

SZA – "The Weekend" (Художник-постановник: SZA and Solange)

Найкраща хореографія:

Camila Cabello (featuring Young Thug) – "Havana" (Хореографи: Calvit Hodge, Sara Bivens and Galen Hooks)

The Carters – "APES**T" (Хореографи: Sidi Larbi Cherkaoui and JaQuel Knight)

Childish Gambino – "This Is America" (Хореограф: Sherrie Silver)

Dua Lipa – "IDGAF" (Хореограф: Marion Motin)

Bruno Mars (featuring Cardi B) – "Finesse (Remix)" (Хореографи: Phil Tayag and Bruno Mars)

Justin Timberlake – "Filthy" (Хореографи: Marty Kudelka, AJ Harpold, Tracey Phillips and Ivan Koumaev)

Найкраща операторська робота:

Alessia Cara – "Growing Pains" (Оператор-постановщик: Pau Castejón)

The Carters – "APES**T" (Оператор-постановщик: Benoît Debie)

Childish Gambino – "This Is America" (Оператор-постановщик: Larkin Seiple)

Eminem (featuring Ed Sheeran) – "River" Оператор-постановщик: Frank Mobilio and Patrick Meller)

Ariana Grande – "No Tears Left to Cry" (Оператор-постановщик: Scott Cunningham)

Shawn Mendes – "In My Blood" (Оператор-постановщик: Jonathan Sela)

Найкраща режисура:

The Carters – "APES**T" (Режисер: Ricky Saix)

Childish Gambino – "This Is America" (Режисер: Hiro Murai)

Drake – "God's Plan" (Режисер: Karena Evans)

Shawn Mendes – "In My Blood" (Режисер: Jay Martin)

Ed Sheeran – "Perfect" (Режисер: Jason Koenig)

Justin Timberlake (featuring Chris Stapleton) – "Say Something" (Режисер: Arturo Perez Jr.)

Найкращий монтаж:

The Carters – "APES**T" (Монтаж: Taylor Ward and Sam Ostrove)

Childish Gambino – "This Is America" (Монтаж: Ernie Gilbert)

Bruno Mars (featuring Cardi B) – "Finesse (Remix)" (Монтаж: Jacquelyn London)

Janelle Monáe – "Make Me Feel" (Монтаж: Deji Laray)

N.E.R.D and Rihanna – "Lemon" (Монтаж: Taylor Ward)

Taylor Swift – "Look What You Made Me Do" (Монтаж: Chancler Haynes for Cosmo)

Найкращі візуальні ефекти:

Avicii (featuring Rita Ora) – "Lonely Together" (Візуальні ефекти: KPP)

Eminem (featuring Beyoncé) – "Walk on Water" (Візуальні ефекти: Rich Lee for Drive Studios)

Ariana Grande – "No Tears Left to Cry" (Візуальні ефекти: Vidal and Loris Paillier at BUF Paris)

Kendrick Lamar and SZA – "All the Stars" (Візуальні ефекти: Loris Paillier at BUF Paris)

Maroon 5 – "Wait" (Візуальні ефекти: Timber)

Taylor Swift – "Look What You Made Me Do" (Візуальні ефекти: Ingenuity Studios)

Пісня літа:

Cardi B, Bad Bunny and J Balvin – "I Like It" (переможець)

DJ Khaled (featuring Justin Bieber, Chance the Rapper and Quavo) – "No Brainer"

Drake – "In My Feelings"

Calvin Harris and Dua Lipa – "One Kiss"

Juice Wrld – "Lucid Dreams"

Ella Mai – "Boo'd Up"

Post Malone – "Better Now"

Maroon 5 (featuring Cardi B) – "Girls Like You"