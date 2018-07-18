Переможці US Open отримають рекордні призові: суми

Переможці Відкритого чемпіонату США з тенісу отримають рекордні призові. Загальний ж призовий фонд складе понад 53 мільйони доларів.

Переможці в чоловічому і жіночому індивідуальних розрядах отримають 3,8 мільйона доларів, що стало рекордом турніру. Це на 100 тисяч доларів більше, аніж минулоріч. Нагадаємо, 1973 року чоловіки та жінки отримують на US Open однакові призові.

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Учасники, які вилетять ще у першому раунді, отримають 54 тисячі доларів.

Розподіл призових по раундах в індивідуальному розряді:

Перше коло – 54 тисяч доларів;

Другий – 93 тисяч доларів;

Третій – 156 тисяч доларів;

Четвертий – 266 тисяч доларів;

Чвертьфінал – 475 тисяч доларів;

Півфінал – 925 тисяч доларів;

Фінал – 1,85 мільйона доларів.

Переможці у парних розрядах отримають 700 тисяч доларів.

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Варто зазначити, що в порівняні з 2013 роком, призовий фонд виріс на 57%.

Нагадаємо, US Open 2018 пройде з 27 серпня по 9 вересня.