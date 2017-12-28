"Зважені та щасливі" 7 сезон: переможцями стали Наталя Токарева та Олексій Добрянський
Фінал реаліті-шоу "Зважені та щасливі" вийшов на каналі СТБ 28 грудня. У фіналі змагалися три пари: Руслана Писанка та Ігор Ісаков, Наталя Токарева та Олексій Добрянський, Аліна Буць та Максим Письмиченко.
За результатом фіналу, переможцями стали Наталя Токарева та Олексій Добрянський. Вони виграли 400 тисяч гривень.
У Наталії з Олексієм різниця у віці 10 років. А через зайву вагу жінка виглядала ще старшою, тому сторонні люди часто думали, що це мама і син, а не молодята. Наталя від цього страждала і боялася, що незабаром молодому чоловікові набридне терпіти поруч із собою товсту та непривабливу жінку, і він піде до стрункої та молодої.
Наталя Токарева та Олексій Добрянський
Після проекту історія пари кардинально змінилася. Разом вони втратили 50,62% ваги на двох і тепер почувають себе впевненими та красивими.
А переможцями домашнього схуднення стали Лідія та Олександр Бойко. У Лідії та Олександра 10 років різниці у віці, але вони цього майже не помічають, адже стверджують, що в душі – абсолютно однакові. І це Ліда та Сашко зрозуміли під час першої зустрічі. Познайомилися у кафе, після чого Олександр завітав до майбутньої дружини додому і залишився там жити.
Мають спільну дитину, яку Ліда народила у 37 років.
Лідія та Олександр
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Інші фіналісти проекту:
Руслана Писанка та Ігор Ісаков
Аліна Буць та Максим Письмиченко
Шоу "Зважені та щасливі" – українська версія популярного американського шоу The Biggest Loser. "Зважені та щасливі" виходять на телеканалі СТБ.
Під час шоу учасники із зайвою вагою намагаються схуднути, а також боротися за приз у 250 тисяч гривень.