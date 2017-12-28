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"Зважені та щасливі" 7 сезон: переможцями стали Наталя Токарева та Олексій Добрянський

00:15, сьогодні 2182 Читать новость на русском
Фінал
Фінал "Зважені та щасливі" 7 сезон

Фінал реаліті-шоу "Зважені та щасливі" вийшов на каналі СТБ 28 грудня. У фіналі змагалися три пари: Руслана Писанка та Ігор Ісаков, Наталя Токарева та Олексій Добрянський, Аліна Буць та Максим Письмиченко.

За результатом фіналу, переможцями стали Наталя Токарева та Олексій Добрянський. Вони виграли 400 тисяч гривень.

У Наталії з Олексієм різниця у віці 10 років. А через зайву вагу жінка виглядала ще старшою, тому сторонні люди часто думали, що це мама і син, а не молодята. Наталя від цього страждала і боялася, що незабаром молодому чоловікові набридне терпіти поруч із собою товсту та непривабливу жінку, і він піде до стрункої та молодої.

Наталя Токарева та Олексій Добрянський

Після проекту історія пари кардинально змінилася. Разом вони втратили 50,62% ваги на двох і тепер почувають себе впевненими та красивими.

А переможцями домашнього схуднення стали Лідія та Олександр Бойко. У Лідії та Олександра 10 років різниці у віці, але вони цього майже не помічають, адже стверджують, що в душі – абсолютно однакові. І це Ліда та Сашко зрозуміли під час першої зустрічі. Познайомилися у кафе, після чого Олександр завітав до майбутньої дружини додому і залишився там жити.

Мають спільну дитину, яку Ліда народила у 37 років.

Лідія та Олександр

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Інші фіналісти проекту:

Руслана Писанка та Ігор Ісаков

Аліна Буць та Максим Письмиченко

Шоу "Зважені та щасливі" – українська версія популярного американського шоу The Biggest Loser. "Зважені та щасливі" виходять на телеканалі СТБ.

Під час шоу учасники із зайвою вагою намагаються схуднути, а також боротися за приз у 250 тисяч гривень.

Теги: LifeStyle Фітнес
Джерело: 24 Канал
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