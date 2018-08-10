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Переможця Tour de France затримали за напад на повію

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Ян Ульріх
Ян Ульріх

Переможець велобагатоденки Tour de France-1997 Ян Ульріх був заарештований поліцією Франкфурта за напад на повію.

Дівчина звернулася до адміністрації готелю, яка пізніше викликала правоохоронні органи, пише Spiegel.

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Менше тижня тому Ульріх потрапив в інший неприємний інцидент. Колишній велогонщик забрався в сусідню віллу на Балеарських островах і почав погрожувати господарю будинку мітлою. Власником нерухомості виявився австрійський актор Тіль Швайгер. Тоді спортсмена теж заарештували, але відпустили вже на наступний день.

44-річний Ульріх, крім Tour de France, вигравав ще й Вуельту. На Олімпійських іграх в Сіднеї-2000 він завоював золоту медаль в командній гонці і тричі ставав чемпіоном світу.

Після завершення кар'єри велогонщик часто страждав від депресії, набрав зайві кілограми і кілька разів потрапляв у халепи, пов'язані з законом. У травні 2015 роки він став винуватцем великої аварії і був заарештований за водіння автомобіля в нетверезому вигляді.

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Теги: Новини спорту велоспорт
Джерело: 24 Канал
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