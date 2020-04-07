Перенесення Конституційного суду зменшить вплив олігархів на суддів, – представник Зеленського
До Ради внесли проєкт, яким хочуть змінити закон "Про Конституційний Суд України". Представник Володимира Зеленського підтримав законопроєкт та закликатиме "Слугу народу" проголосувати за нього.
Представник президента Володимира Зеленського в КС та народний депутат Федір Веніславський наголосив, що пропозиція перевезти суд з Києва у Харків – відмежує суддів від впливу, пише Інтерфакс-Україна.
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Веніславський нагадав, що Харків – давня юридична столиця України з потужним інтелектуальним потенціалом. Саме тому перенесення КС туди – цілком обґрунтована пропозиція. Окрім того, розташовування Конституційного суду не в столиці держави є звичайною практикою для багатьох західних країн.
А нинішнє приміщення Конституційного суду, на мій погляд, можна буде запропонувати розглянути президенту Володимиру Зеленському як один із можливих варіантів розміщення нового Офісу Президента,
– додав депутат.
Представник президента наголосив, що перенесення суду відмежує вплив кримінальних авторитетів та олігархів.
"Напередодні ухвалення КС важливих рішень деякі судді чомусь систематично їздять на аудієнції і до колишніх урядовців, за часів яких їх призначали на посади, і до олігархів, а також до відомих кримінальних авторитетів", – пояснив Веніславський.
Нардеп також підтримав інші ініціативи щодо закону:
- ідею надання щорічних відпусток всім суддям Конституційного суду одночасно, "щоб в ухваленні рішень брала участь максимальна кількість суддів".
- ідею позбавити юридичних осіб права подавати конституційну скаргу.
- КС обов'язково має ухвалювати рішення про продовження розгляду справ і пояснювати, чому протягом 6 місяців рішення не прийняли.
Зауважимо, що наразі проєкт закону зареєстрували у Раді 3 квітня, а 6 квітня відправили на розгляд профільного комітету. Ініціатором законопроєкту стала депутатка від "Слуги народу" Галина Третьякова.
Більше про проєкт закону – читайте за посиланням.
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