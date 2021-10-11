Перенесли харківський міжнародний марафон: організатори назвали причину

У Харкові вирішили перенесли дату міжнародного марафону, який мав відбутися 17 жовтня. Це зробили через загострення ситуації з коронавірусом.

Про перенесення повідомили менш ніж за тиждень до цієї дати, 11 жовтня. Відповідне рішення ухвалили в департаменті у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міськради.

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Вимушений захід задля безпеки

Там пояснили, що не хотіли це робити до останнього. Проте таке рішення є вимушеним кроком, який зумовлений епідеміологічною ситуацією в Україні. Точну дату проведення марафону поки не називають.

Перенесення Харківського міжнародного марафону — це вимушений захід задля безпеки харків'ян, спортсменів з інших міст та країн. Забіг відбудеться, як тільки нормалізується епідеміологічна ситуація,

– написали на сторінці харківського марафону.



Новий логотип харківського марафону / Фото сторінки Plarium Kharkiv International Marathon

Читайте повний текст допису Plarium Kharkiv International Marathon:

На жаль, з кожним днем збільшується кількість людей, які захворюють на коронавірусну хворобу.

Сьогодні після наради з органами місцевого самоврядування було прийнято рішення про перенесення Plarium Kharkiv International Marathon через погіршення епідеміологічної ситуації в Україні.

Наразі проведення масових заходів регламентується рішенням Місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Перенесення Харківського міжнародного марафону — це вимушений захід задля безпеки харків‘ян, спортсменів з інших міст та країн.

️Забіг відбудеться, як тільки нормалізується епідеміологічна ситуація.

Наша команда вдячна всім учасникам і партнерам за розуміння в цій ситуації.

Ми обов‘язково повідомимо нові дати проведення, всі реєстрації та слоти залишаються актуальними для учасників.