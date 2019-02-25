Переплати на майже 100 мільйонів: аеропорт Одеси будують зі значними зловживаннями

Багатомільйонні порушення у будівництві міжнародного аеропорту "Одеса" виявили державні аудитори. Злітно-посадкову смугу будують за розрахунками 2013 року, в обхід тендерів. Але найгірше, що використовують для будівництва неякісні й дешеві матеріали, таким чином створюючи реальну небезпеку для літаків та людей.

Які саме порушення виявили аудитори?

2 травня 2018 року генеральний підрядник компанія "Спецрембуд" придбала світлосигнальне обладнання. Вартість його за розрахунком повинна була становити 73 мільйони 800 тисяч гривень, але насправді купили обладнання більш ніж удвічі дорожче – за 179 мільйонів гривень.

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У березні 2018 підрядник придбав у субпідрядників будматеріали (щебінь, пісок) за 100 мільйонів і 500 тисяч гривень. А внаслідок перепродажу ціна зросла на 27 мільйонів гривень. У інших закупівлях ревізори побачили переплат ще на 22,4 мільйона гривень.

Цікаво, що ТОВ "Спецрембуд" придбало ці матеріали у одеських ТОВ "Ростдорстрой", що входить у групу бізнесмена Олександра Жукова та мера Одеси Геннадія Труханова, і ТОВ "Автомагістраль-Південь", яка належить одеситам Валерію Короткову і Олегу Наливанному. Утім, їх теж пов'язують із чинним керівником Одеси, як пише "Главком".

Отже, тільки на будматеріалах держава втратила понад 49 мільйонів гривень. А ще 37,1 мільйона замовник переплатив "Спецрембуду" за демонтаж споруд на місці будівництва.

Але це не єдиний тип порушень, які виявив аудит. Для виготовлення бетонної суміші використовували цемент значно дешевший, аніж передбачалося у проектних документах. Через це твердість полотна злітно-посадкової смуги може бути гіршою, а це вже створює реальну небезпеку для літаків.

Аудитори окремо наголосили, що проектні організації, замовник – державне підприємство "Дирекція із будівництва аеропорту "Одеса" – і підрядники відмовилися співпрацювати з Держаудитслужбою. Відмовилися надавати необхідні для аудиту копії документів, чим порушили закон. Тож оцінити увесь масштаб порушень і зловживань навіть наразі неможливо.

Чому ігнорують перегляд розрахунків 2013 року? Річ в тому, що це дозволило обійти закон "Про публічні закупівлі" 2015 року, а отже – здійснювати будівництво в обхід тендерів і Prozorro. Якщо вірити замовнику, будівництво смуги загалом обійдеться у 3 мільярди 600 мільйонів гривень. Тоді як у проекті закладено удвічі меншу суму – 1,68 мільярда.

Дивіться відео розслідування журналістів "ЦРУ" про аеропорт "Одеса":

У чому суть конфлікту навколо аеропорту "Одеса"?

– У 2011 році комунальне майно міжнародного аеропорту у цікавий спосіб передали приватним власникам.

За якою схемою державне майно опинилося у приватній власності?

Одеська міська рада й ТОВ "Одеса аеропорт Девелопмент", власниками якого тоді були одеські підприємці Борис Кауфман і Олександр Грановський, створили ТОВ "Міжнародний аеропорт "Одеса". У статутний фонд цього ТОВ передали майно аеропорту. У вказаному підприємстві громада міста Одеса отримала частку – 25% акцій. Решту 75% відійшли приватним власникам.

– Генеральний підрядник, який здійснює будівництво смуги в аеропорту "Одеса", фірма "Спецрембуд", донедавна була прописана у Сімферополі. Зараз перереєстрована в Одесі. Цю компанію теж пов'язують з Кауфманом та Грановським.

– Олександра Грановського Інтерпол на прохання Ізраїлю оголосив у розшук – його підозрюють у шахрайстві, підробці документів, відмиванні грошей.

– У квітні 2018 року суд заарештував споруду міжнародного аеропорту "Одеса" і передав її в управління Національному агентству з виявлення, розшуку й управління корупційними активами (АРМА). Загальна приблизна вартість арештованого майна – 2 мільярди гривень.

– НАБУ й САП досі розслідують зловживання службовим становищем посадовими особами Одеської міської ради й ТОВ "Одеса аеропорт Девелопмент".

Звідки відомо про зловживання у будівництві аеропорту "Одеса"? Державна аудиторська служба України здійснила ревізію діяльності підприємства "Фінансування інфраструктурних проектів". Воно займається інвестиціями у масштабні проекти з будівництва, реконструкції і оновлення державних об'єктів авіаційного, морського і річкового транспорту. Аудит тривав з 1 січня 2015 до 1 серпня 2018 року за дорученням уряду. Відповідний звіт опублікований на сайті Держаудитслужби, звіт завершено 31 січня 2019 року.