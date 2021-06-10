Переправляли нелегалів та зброю: на Одещині викрили злочинну групу

СБУ в Одеській області припинила діяльність міжнародної злочинної групи. Учасниками угруповання були українці та молдавани. Вони переправляли людей і товар через Кучурганський лиман.

Чим займалися злочинці

Співробітники Служби безпеки України затримали двох зловмисників на гарячому. Це відбулося коли ті намагалися переправити в Україну партії підакцизних товарів і вибухових пристроїв.

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Правоохоронці вилучили:

понад 5 тисяч пачок цигарок;

5 гранат РГД із запалами, ручну кумулятивну гранату РКГ-3, гранату Ф-1 із запалом;

10 боєприпасів до АГС-17;

майже 1200 патронів калібру 5,45.

До речі, напередодні правоохоронці встановили переправлення нелегалів тим же каналом.



В Одеській області викрили злочинну групу, яка переправляла нелегалів через кордон

За попередніми даними, до організації незаконного каналу, можливо, причетні окремі посадовці "міністерства державної безпеки" так званої Придністровської Молдавської Республіки.

У поліції відкрили кримінальну справу. Затриманим повідомили про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон. Наразі правоохоронці встановлюють всіх учасників схеми.