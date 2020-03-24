Перепустки для проїзду у Києві, коронавірус у нардепів – Гуд найт Юкрейн
У свіжому випуску "Гуд найт Юкрейн" за 23 березня – у Києві запровадили перепустки для проїзду у громадському транспорті. Їх можуть отримати лише ті, хто вимушений їздити на роботу попри карантин в Україні. Нардеп Сергій Шахов захворів на коронавірус. Він контактував з деякими колегами. Зокрема, інфекцію згодом запідозрили і у нардепа Сергія Вельможного, Олександра Лукашева та Руслана Горбенка.
Також у випуску:
В Україні хочуть ввести надзвичайний стан.
250 000 експрес-тестів надійшли Україні з Китаю.
Депутат від "Слуги народу" Віталій Безгін подав до Державного бюро розслідувань заяву на нардепа Іллю Киву.
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