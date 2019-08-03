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      Перерахунок голосів на скандальному 119 окрузі підтвердив перемогу кандидата від "ЄС"

      213 Читать новость на русском
      Михайло Бондар
      Михайло Бондар / Nfront.org.ua

      Перерахунок голосів на 6 дільницях 119 округу з центром у Бродах на Львівщині підтвердив перемогу кандидата від "Європейської солідарності" Михайла Бондаря.

      "Михайло Бондар переміг у Бродах. Перерахунок при спостерігачах показав відповідність попереднім результатам", – повідомив у Facebook нардеп 8 скликання Микола Княжицький.

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      Журналіст Антін Борковський повідомив, що "перерахунок підтвердив перемогу Михайла Бондаря і збігся з попередніми результатами".

      За його словами, кандидат від "Слуги народу" Орест Кавецький привітав Бондаря з перемогою, після чого покинув залу окружної виборчої комісії.

      Чому на 119 окрузі перераховували голоси? Громадянська мережа "ОПОРА" вказувала 119 округ серед тих, де на голосування вплинула технологія двійників. Зазначалося, що голова правління громадської організації "Слуга народу України", самовисуванець Віталій Кравчук здобув підтримку 2 тисяч 398 виборців.

      Згідно з опрацьованими протоколами, кандидат від "Європейської солідарності" Михайло Бондар отримав 15,57% голосів виборців, а його найближчий конкурент Орест Кавецький від партії "Слуга народу" – 15,39%.

      24 липня повідомлялося, що у 119 окрузі перемогу здобув саме Бондар. Але 28 липня суд ухвалив рішення перерахувати голоси на 6 дільницях 119 округу.

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      Теги: Новини України Верховна Рада Новини політики Парламентські вибори 2019 Новини Львова Європейська солідарність
      Джерело: 24 канал
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