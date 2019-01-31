Науковці вперше в історії успішно пересадили пам'ять від однієї живої істоти іншої.

У лабораторії дослідники виростили дві колонії морських зайців – отруйних слимаків. Одна група жила в безпеці, іншу піддавали слабкому впливу струму кожні 20 хвилин з перервою в 24 години, передає EurekAlert.

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Через дві доби у другої групи слимаків виробився умовний рефлекс: в очікуванні удару струмом молюски скорочувалися і близько 50 секунд випускали чорнило.



Вчені змогли пересадити пам'ять між слимаками

Тоді вчені витягли РНК з нервових вузлів слимаків обох груп і поміняли їх місцями. В результаті одні молюски позбулися спогадів про електрошок, а інші придбали умовний рефлекс – і 40 секунд випускали отруту.

Експеримент підтвердив гіпотезу про те, що хоча б частина пам'яті зберігається в хімічному вигляді. Вчені переконані, що в майбутньому цей метод допоможе повернути пацієнтам з хворобою Альцгеймера втрачені спогади.

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