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      Пересадка пам'яті: фантастика стала реальністю

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      Пересадка пам'яті
      Пересадка пам'яті / pixabay.com

      Науковці вперше в історії успішно пересадили пам'ять від однієї живої істоти іншої.

      У лабораторії дослідники виростили дві колонії морських зайців – отруйних слимаків. Одна група жила в безпеці, іншу піддавали слабкому впливу струму кожні 20 хвилин з перервою в 24 години, передає EurekAlert.

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      Через дві доби у другої групи слимаків виробився умовний рефлекс: в очікуванні удару струмом молюски скорочувалися і близько 50 секунд випускали чорнило.

      Вчені змогли пересадити пам'ять між слимаками
      Вчені змогли пересадити пам'ять між слимаками

      Тоді вчені витягли РНК з нервових вузлів слимаків обох груп і поміняли їх місцями. В результаті одні молюски позбулися спогадів про електрошок, а інші придбали умовний рефлекс – і 40 секунд випускали отруту.

      Експеримент підтвердив гіпотезу про те, що хоча б частина пам'яті зберігається в хімічному вигляді. Вчені переконані, що в майбутньому цей метод допоможе повернути пацієнтам з хворобою Альцгеймера втрачені спогади.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Здорове життя дослідження
      Джерело: 24 Канал
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