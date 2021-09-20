Очевидці зняли цей момент на відео оприлюднили його в мережі. Про інцидент повідомили приблизно о 16:30.

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Кричав і обзивав депутата ОПЗЖ

На відео чоловік довго з кимось свариться. Він кричить на людину, яка перебуває в приміщені. Згодом потенційний самогубець каже зайти на сторінку депутата облради від ОПЗЖ Олексія Кобильникова.

Він казав глянути, що робить посадовець. Окрім цього, чоловік на підвіконні назвав Кобильникова "старим комуністом".

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Телеграм агенції УСІ повідомляє, що чоловік вимагав зустрічі з головою облради. На місце інциденту приїхали правоохоронці, рятувальники та швидка. За даними ЗМІ, чоловік – переселенць з Донбасу.

Його намагалися вмовити злізти й згодом це вдалося. Ймовірно, він був учасником акції протесту переселенців, яка пройшла в місті напередодні.

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