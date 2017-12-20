Переселенка з Донбасу проміняла завод на еротичне вбрання (18+)

Уродженка Маріуполя Оксана Корнілова, яка свого часу працювала на металургійному комбінаті, після переїзду до Києва вирішила відкрити власний бізнес з пошиття ексклюзивної білизни для жінок plus-size.

Як вона розповіла у коментарі виданню "Донецькі новини", дизайнером стати мріяла з дитинства, а реалізувала таке бажання після переїзду до Києва. Освіту ж здобула за спеціальністю "економіст-маркетолог".

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За її словами, початковий капітал становив лише 150 доларів (на ці гроші купила матеріал і самостійно пошила десять комплектів, за які вже виручила 300 доларів), проте тепер її одяг можна придбати у щонайменше 6 країнах світу, до числа яких входять Італія, Франція, Литва, Ізраїль і Ліван.

"Перша колекція під назвою Burgundy побачила світ у вересні 2016 року. Тираж був невеликим, але швидко розлетівся спеціалізованими магазинами. Ми спершу робили акцент на гуртових продажах, бо не було можливості реалізовувати в роздріб, відкривши відділ у великому торговому центрі. Слідом за Burgundy було створено колекції Vanille Orhidee, Lagune і La Poudre. А вже в 2017-му ми презентуємо купальники і пляжний одяг, в тому числі і для жінок plus-size", – зазначила Оксана Корнілова.