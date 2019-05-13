Обмеження АМКУ створять перешкоди в роботі Дніпровського коксохімічного заводу

Обмеження у вигляді зобов'язань реалізовувати значну частину продукції третім особам, які після п'яти років розгляду Антимонопольний комітет наклав на Дніпровський коксохімічний завод " (ДКХЗ), створюватимуть серйозні перешкоди в роботі підприємства, зокрема й у частині планування обсягів виробництва.

Таку думку 112.ua озвучив голова Федерації металургів України Сергій Біленький у статті "Монопольне право Антимонопольного комітету: Чому АМКУ роками гальмує бізнес-операції?".

Через п'ять років з моменту отримання заявки Антимонопольний комітет надав дозвіл міжнародній вертикально інтегрованій гірничо-металургійної групи компаній "Метінвест" на купівлю понад 50% акцій "Дніпровського коксохімічного заводу". При цьому АМКУ передбачив ряд обмежень при здійсненні цієї операції.

"Обмеження, які накладено рішенням АМКУ у вигляді зобов'язань реалізовувати значну частину продукції третім особам, створюватимуть серйозні перешкоди в роботі підприємства, зокрема й у частині планування обсягів виробництва (з урахуванням постійно мінливої кон'юнктури ринку). Поки діятимуть накладені АМКУ обмеження, "Метінвест" не отримуватиме того економічного ефекту, який міг би бути", – сказав Біленький.

Згідно з накладеним АМКУ обмеженням, протягом 7 років "Метінвест" зобов'язаний продавати не менш ніж половину окремих видів продукції заводу (пек, масло кам'яновугільне поглинальне, коксовий горіх, дрібниця) третім особам, не пов'язаним з нею. Як відомо, ДКХЗ спеціалізується на виробництві коксу, смоли сульфату амонію і продуктів переробки. Відомості про обсяги реалізації продукції протягом усього часу дії обмежень група повинна подавати до АМКУ.

Відомо, що коксохімічне виробництво – це В2В і може ефективно функціонувати тільки якщо вбудовано у вертикально-інтегрований виробничий ланцюжок. Це одна з причин, з якої російська група "Євраз" у 2014 році, виходячи з бізнесу в ГМК України, почала шукати покупця на актив, а не залишила його собі, говорять учасники ринку.

Як відомо, Антимонопольний комітет України (АМКУ) протягом п'яти років розглядав звернення групи "Метінвест" щодо дозволу на придбання одного з найстаріших і знакових підприємств гірничо-металургійного комплексу України – Дніпровського коксохімічного заводу (ДКХЗ). Рішення було ухвалено 19 квітня, однак АМКУ передбачив у своєму рішенні обмеження, які ускладнять повноцінну операційну діяльність підприємства протягом 7 років. Обмеження створюватимуть серйозні перешкоди в роботі підприємства і є безпрецедентними, як і терміни розгляду комітетом заявки "Метінвесту", кажуть експерти. За їхніми словами, з урахуванням досить високої конкуренції серед виробників коксу в Україні та відсутністю будь-яких бар'єрів для імпортерів, дії АМКУ скидаються на упереджене і неповажне ставлення до всієї галузі українського ГМК.