Переслідування Лакарена: чи потрібна Порошенку візитка інвестора, а інвестору – порожні обіцянки

Про історію Кристіана Лакарена, французького інвестора, який повірив в Україну і вклав у неї свої кошти, а потім почав зазнавати постійних утисків, дізналися французькі журналісти. Вони запитали у прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, чому іноземний винороб потерпає від терору. У відповідь глава уряду пообіцяв, що візьме справу під особистий контроль.

Про це у своєму блозі "Право на правду" розповів Дмитро Гнап.

Читайте також: ДТП з мажорами: хто підживлює безкарність дітей можновладців

Керівник уряду пообіцяв, за словами Гнапа, що надалі ані Лакарен, ані інші іноземні інвестори можуть не переживати і спокійно працювати.

Ну, ви, напевне, здогадалися, що після цієї заяви прем'єр-міністра нічого не змінилося і у французького винороба знову почалися проблеми. Його виноградники намагалися викорчувати невідомі, а потім подвір'я ферми обстріляли з рушниці. Але Лакарен не опустив руки, продовжив свою справу і став просити припинити свавілля на найвищих щаблях української влади,

– розповів журналіст.

І додав, що два місяці тому на бізнес-форумі в Києві Кристіан Лакарен зміг пробитися до президента Петра Порошенка, коротко розповів йому свою історію та вручив свою візитну картку. У відповідь глава держави, як раніше то зробив прем'єр, пообіцяв розібратися з проблемою француза. Але, напевне, загубив візитівку винороба. Бо днями невідомі підпалили виноградники француза, прозоро натякаючи, що тому вже час забиратися із земель, які так стали до вподоби місцевим чиновникам та забудовникам.

Дмитро Гнап наголосив, що місцева поліція проблеми в цій історії не побачила, склала за фактом підпалу протокол і поїхала геть. Та Кристіан Лакарен не планує здаватися і цього разу. Адже вірить, що Україну можна змінити на краще.

Дивіться відео повного випуску відеоблогу Дмитра Гнапа "Право на правду" за 31 серпня 2018