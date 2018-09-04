Переслідування журналістів: у ГПУ заявили, що перевірять телефон журналістки "Схем"

27 серпня Печерський районний суд Києва на вимогу ГПУ дав дозвіл отримати від провайдера інформацію з телефону керівниці програми журналістських розслідувань "Схеми".

В ухвалі йдеться про надання доступу слідства до дзвінків та смс-повідомлень журналістки з липня 2016 по листопад 2017 року та до даних про місце розташування її телефону протягом цих 17 місяців.

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За даними Радіо Свобода, за цей час редакція "Схем" здійснила та оприлюднила низку розслідувань про українських високопосадовців, включно з діяльністю генерального прокурора.

Наталка Седлецька разом з низкою інших журналістів проходить свідком у справі про можливе розголошення державної таємниці і даних досудового розслідування директором Національного антикорупційного бюро Артемом Ситником.

Саме тоді слідчі ГПУ почали вивчати контакти Артема Ситника і викликали журналістів як свідків у справі про розголошення державної таємниці.

Медійники підозрюють, що таким чином хочуть дискредитувати керівника НАБУ та усунути його з посади. До того ж раніше Адміністрація Президента призначила до НАБУ лояльного до глави держави аудитора. Саме його висновок може бути єдиною прописаною в законі підставою для звільнення Артема Ситника.

Після 9 місяців після допиту вирішують перевірити телефон журналіста. Тому мене і сама кримінальна справа дуже дивує, і хід розслідування також показує, що це небажання встановити істину. Те, як відбувається хід розслідування і як у цій справі спілкуються з журналістами показує, що це абсолютно політична річ,

– сказала журналістка Хрестина Бердинських.

Проте пізніше речник Генпрокуратури Андрій Лисенко написав у Facebook, що телефон Седлецької перевіряти не будуть.

"Судом дозволено провести дослідження матеріалів оператора телекомунікацій за період в 17 місяців. Це обумовлено необхідністю встановлення часу, дати та місця (геолокації) ймовірного розголосу даних з обмеженим доступом керівником НАБУ в рамках кримінального провадження", — повідомив Лисенко.

Водночас, Наталя Седлецька у коментарі Громадському повідомила, що дані, доступ до яких надав суд, включатиме зміст SMS-повідомлень.

"Він каже "не включатиме змісту розмов" — добре, але включатиме зміст SMS. Він каже, що немає втручання у професійну діяльність і особисте життя, але насправді у них на руках тепер карта моїх пересувань і місцеперебування протягом 17 місяців", — наголосила журналістка.