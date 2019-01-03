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      Перестати "сидіти" на газовій голці Росії: Садовий про перспективи енергетичної незалежності

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      Міський голова Львова Андрій Садовий
      Міський голова Львова Андрій Садовий / 24 канал

      Полтава славиться не лише своїми культурними пам'ятками, але й має надзвичайний газовий потенціал. Собівартість видобутку тисячі кубометрів газу обходиться країні приблизно в 100 доларів, а купуємо ми його за 360-380 доларів.

      Про це розповів Андрій Садовий під час виступу на з'їзді партії "Самопоміч".

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      Він зазначив, що у 70-х роках ми мали приклади видобутку газу у розмірі 68 мільярдів кубічних метрів на рік, проте останні 20 років Україна балансує на рівні 20 мільярдів, у той час, коли держава потребує всі 32 мільярди.

      Це робиться для того, щоб уся країна "сиділа" на російській газовій голці, щоб Україну було легко контролювати. Адже коли йдуть газові схеми з країною-агресором, то конкретні люди заробляють на цьому величезні прибутки. Зокрема з цього бізнесу отримали великі гроші олігархи,
      – наголосив Андрій Іванович.

      Міський голова Львова зауважив, що основною задачею на наступні п'ять років він вважає вихід на видобуток 32 мільярдів кубічних метрів на рік саме власного газу. Окрім того, пріоритетним напрямком діяльності держави має стати енергетична незалежність країни. 

      Також він додав, що наразі жоден світовий лідер не має ліцензії на видобуток українського газу. В Україні не проводяться аукціони на продаж цих ліцензій, хоча нам дуже потрібні інвестиції. У першу чергу, це має бути уможливлено на державному рівні.

      Теги: Андрій Садовий Новини України Новини політики Новини Львова Газ
      Джерело: 24 канал
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