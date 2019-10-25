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      Перестрілка у Харкові: це міг бути замах на поплічника терориста Жиліна – фото, відео

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      Стрілянина в Харкові на Клочковській 25 жовтня 2019 – є жертви
      Фото з місця перестрілки в Харкові / hk.npu.gov.ua

      Перестрілка сталася 25 жовтня вдень на вулиці Клочковській у Харкові. Внаслідок інциденту 1 людина загинула, ще 1 доставлена з пораненням до лікарні. Під час інциденту міг загинути або постраждати поплічник терориста "Оплоту" Євгена Жиліна.

      "Було двоє поранених, один помер у машині (швидкої допомоги). Другий госпіталізований в інститут невідкладної хірургії", – розповів агентству Інтерфакс-Україна директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта.

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      У поліції розповіли, що 2 невідомих вистрілили зі зброї у 2 чоловіків. Один з них помер дорогою до лікарні, іншому медики надають необхідну допомогу. Правоохоронці з’ясовують особи потерпілих.

      При цьому поліція вже відшукала авто, на якому втекли зловмисники. Авто було підпалене.

      Зараз на місці події працюють слідчі, оперативники та експерти. Вони оглядають місце злочину, опитують свідків та збирають речові докази.

      Дивіться відео 18+ з місця перестрілки в Харкові:

      Хто загинув у перестрілці?

      За інформацією харківського сайту "Город Х", метою нападників міг бути Григорій Ісаков на прізвисько "Жора" – колишній учасник клубу "Оплот". Ісаков був "правою рукою" глави спортивного клубу "Оплот", відомого терориста Євгена Жиліна. На Ісакова вже раніше скоювали замах.

      У соціальних мережах повідомили, що сам Ісаков у перестрілці отримав проникаюче поранення у груди. Натомість загинув його напарник – Володимир Борох на прізвисько "Тайсон".

      Один з нападників підірвав себе

      Згодом поблизу Південного вокзалу в Харкові на залізничній колії правоохоронці помітили чоловіка, який міг бути причетним до перестрілки. Побачивши поліцейських, чоловік підірвав себе гранатою. Він загинув на місці, повідомляє kh.depo.ua.

      Дивіться відео з місця, де чоловік підірвав себе біля вокзалу в Харкові:

      Дивіться відео 18+ з місця стрілянини в Харкові на вулиці Клочковській:

      стрілянина Харікв Клочковська фото
      Кулі пошкодили скло розташованого поруч супермаркета
       

      перестрілка Харків фото Клочковська кримінал поліція
      Фото з місця перестрілки в Харкові

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Жертви Стрілянина у Харкові Новини Харкова Кримінальні новини Самогубство Кримінал
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