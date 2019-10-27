Перестрілка у Харкові: лікарі розповіли про стан пораненого поплічника "оплотівця" Жиліна

40-річний Георгій Ісаков на прізвисько "Жора", який вижив після стрілянини на стоянці біля торгового центру "Восторг" у Харкові, наразі перебуває у лікарні в реанімації під посиленою охороню. Відомо, що йому зробили операцію – пройшла вона успішно.

За словами медиків, стан Ісакова – стабільний, і його життю поки нічого не загрожує, передає ТСН.

Цікаво! До смертельної перестрілки у Харкові можуть мати стосунок 4 людини

"Стан – стабільний, інших коментарів ми, на жаль, надати не можемо. Життю на цей момент нічого не загрожує", – повідомив заступник головного лікаря Інституту невідкладної хірургії Євген Доценко.

Щоправда, допитати учасника стрілянини слідчі поки не можуть, оскільки він для дачі свідчень є ще занадто слабким.

Що відомо про стрілянину в Харкові

Перестрілка між трьома людьми тут сталася удень 25 жовтня. У результаті Ісаков зазнав серйозне поранення, а його права рука Володимир Борох на прізвисько "Тайсон" загинув на місці. Щодо нападника, то стріляв у них 47-річний урроджженець окупованої Горлівки Олексій Титов. Він намагався втекти від поліції на авто Toyota RAV4, проте від'їхав на кілька кілометрів, кинув машину та підпалив її. Також тут він залишив свою зброю. Поліція продовжила переслідувати зловмисника, а коли його наздогнала, той дістав гранату та підірвав себе.

"Тайсон" і "Жора"– лідери харківського злочинного угруповання "Оплот". Його очолював свого часу "антимайданівець" Євген Жилін, але останнього кілька років тому застрелили в Росії у кафе "Вітерець". Щодо "Оплоту", то ця організація має стосунок до окупації Криму та Донбасу. Крім того, Борох і Ісаков є фігурантами у справі про вбивство депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова .

Імовірною причиною стрілянини могла стати сварка – цікаво, що Ісакова, Бороха та Титова за кілька годин до інциденту помітили в одному з кафе. У поліції кажуть, що нападник уже чекав на парковці своїх імовірних жертв.

Судячи з відео, "оплотівці" атакували Титова та практично впритул почали в нього стріляти. Ймовірно, з травмату, оскільки промахнутися було неможливо, але водночас Титов не тільки не помер, але і відкрив вогонь у відповідь, яким убив Тайсона та поранив Жору. Потім Титов спробував втекти, але його наздогнала поліція та він загинув в результаті вибуху гранати,

– зазначив журналіст Денис Казанський.

Зверніть увагу! Перестрілка у Харкові: це міг бути замах на поплічника терориста Жиліна – фото

Дивіться відео перестрілки у Харкові (18+)