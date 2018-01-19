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СТРІЛЯНИНА В ОДЕСІ НЕГОДА В УКРАЇНІ КІР РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ

Перестрілка в Одесі: хронологія подій

21:08, 19 січня 1973 Читать новость на русском

В Одесі на вулиці Новосельского сталася стрілянина, під час якої на місці загинуло двоє осіб. Згодом ще один правоохоронець, який отримав важкі поранення, помер у лікарні.

Як розповів радник очільника Нацполіції в Одеській області Руслан Форостяк, спочатку дільничний та два оперативники відправилися за цією адресою для перевірки інформації. За його словами, затримання чи штурму не планувалося.

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Після того, як Валентин Дорошенко побачив правоохоронців, він вистрелив у свого спільника з саморобного автоматичного пістолета-кулемета (магазин на 30 набоїв), в результаті чого той отримав смертельне поранення в серце та загинув на місці. Після цього зловмисник відкрив вогонь по правоохоронцях. Варто зазначити, що пістолет-автомат Валентина Дорошенка був налаштований на використання адаптивних куль 9 мм з посиленим сердечником, які здатні пробити поліцейський жилет.

Саморобний пістолет-автомат Валентина Дорошенка, з якого він стріляв

За даними місцевих ЗМІ, один оперативник отримав п'ять куль впритул, другий був поранений в стегно, дільничний – у груди.

На місці перестрілки опинився і працівник "Муніципальної варти", колишній військовий, який не був на роботі. Побачивши ранених правоохоронців, він поспішив надати їм медичну допомогу. Внаслідок чого теж дістав кульове поранення та був госпіталізований.

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Поранений дільничний викликав допомогу по телефону. Також почали надходити повідомлення про стрілянину від громадян по лінії 102. Підрозділи поліції, які прибули за лічені хвилини, взяли місце подій у периметр та змушені були застосувати табельну зброю на ураження. Зловмисник був застрелений.

Правоохоронці застрелили зловмисника

При подальшій перевірці адреси, на ній було затримано дві особи, що перевіряються на причетність, та знайдено предмети схожі на зброю та боєприпаси – проводиться експертиза, зазначив Руслан Форостяк.

Можливих спільників стрільця затримано

При цьому у сумці загиблого Дорошенка правоохоронці знайшли чотири гранати.

Після цього стало відомо, що один з поліцейських згодом помер у лікарні. Це 27-річний дільничний Сергій Пригарін.

Нагадаємо, 19 січня в Одесі Валентин Дорошенко влаштував стрілянину і був застрелений правоохоронцями. Він виявився прихильником Сталіна та "русского мира", а вдома тримав арсенал зброї.

Фото: Думская, МВС

Теги: Новини України Жертви Стрілянина в Одесі Новини Одеси Кримінальні новини
Джерело: 24 Канал
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