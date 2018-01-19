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СТРІЛЯНИНА В ОДЕСІ НЕГОДА В УКРАЇНІ КІР РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ

Перестрілка в Одесі: поранений випадковий перехожий, який надавав допомогу раненим поліцейським

20:20, 19 січня 1198 Читать новость на русском
Перестрілка в Одесі
Перестрілка в Одесі / Думская

Під час перестрілки в Одесі, яку відкрив Валентин Дорошенко, поранено було п’ятеро осіб, в тому числі троє правоохоронців.

Нагадаємо, 19 січня в Одесі Валентин Дорошенко влаштував стрілянину і був застрелений правоохоронцями. Він виявився прихильником Сталіна та "русского мира", а вдома тримав арсенал зброї. Згодом стало відомо про ще одного загиблого.

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Як повідомили у мерії Одеси, одним з поранених виявився працівник "Муніципальної варти" 29-літній Віктор. Він проїжджав поряд з місцем події. Однак коли побачив раненого поліцейського, зупинився, щоб надати йому необхідну медичну допомогу. Саме в цей час по ньому відкрив вогонь Валентин Дорошенко.

За даними міської влади, Віктора госпіталізували. На даний час його життю ніщо не загрожує.

Варто зазначити, що після стрілянини поліція розпочала спецоперацію. Правоохоронці знайшли вхід в катакомби в квартирі Дорошенко, де розшукуваний одесит зберігав арсенал зброї. У замаскованому погребі був виявлений токарний верстат, заготовки для зброї, ще два пістолети-кулемети і пістолет.

У сумці, яку Дорошенко мав при собі, поліція виявила чотири осколкові гранати.

Окрім того, поліція взяла штурмом ще одну квартиру, в якій затримано двоє спільників Дорошенко. Зараз вони дають свідчення, повідомляє "Думская".

Теги: Новини України Новини Одеси Кримінальні новини Стрілянина в Одесі
Джерело: 24 Канал
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