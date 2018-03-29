Перестрілки та поліцейські-"перевертні": на Дніпропетровщині провели масштабну спецоперацію

Понад 600 правоохоронців провели спецоперацію із затримання банди наркоторговців. Загалом було проведено 60 обшуків житла та автомобілів фігурантів справи на території Дніпропетровської, Одеської та Черкаської областей. У тому числі і в поліцейського керівництва, яке "кришувало" бандитів.

Як повідомили у Генпрокуратурі, на території міста Павлоград та району навколо діяла банда наркодилерів. Вона "спеціалізувалася" на концентраті макової соломки – "маляс", який перероблявся в готовий для вживання «опій ацетильований». А також таблетках "Acatar Acti-Tabs", які містять прекуросор псевдоефедрин.

Читайте також: В Одесі вилучити зброю із зони АТО

Свою діяльність наркодилери прикривали через підкуп посадових осіб Національної поліції України. Один з керівників місцевих відділів ГУ НП у Дніпропетровській області забезпечував інформування членів злочинної організації про заплановані дії правоохоронців, а також невтручання в діяльність злочинного угрупування інших правоохоронних органів міста Павлоград. За це він щомісячно отримував неправомірну вигоду від організатора.

Правоохоронці провели спецоперацію у Дніпропетровській області. Спочатку у середу, 28березня, на одному із стаціонарних постів Нацполіції під час перевезення в автомобілі 2 літрів концентрату макової соломки – «малясу», орієнтовна вартість при збуті якого становить 3 мільйони гривень, шприців з вмістом «опію ацетильованого», боєприпасів та грошових коштів правоохоронцями затримано організатора та одного з учасників цього злочинного угрупування.

Читайте також: 6 років тому сталася трагедія, що шокувала всю Україну: як живуть сьогодні її фігуранти

Згодом понад 660 прокурорів, оперативних працівників та співробітники полку поліції особливого призначення провели понад 60 обшуків.

"Під час проведення першочергових невідкладних слідчих дій працівники правоохоронних органів, у тому числі військові прокурори, були піддані зухвалому збройному спротиву з боку учасників злочинної організації, які застосовуючи вогнепальну зброю та погрожуючи підірвати гранату, цькували собаку бійцівської породи на одного із співробітників спецпідрозділу. Внаслідок цього правоохоронець отримав тілесні ушкодження", – йдеться в повідомленні ГПУ.

За результатами проведених обшуків затримано 8 членів злочинної організації, в яких вилучено понад 400 тисяч гривень готівкою, наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги та прекурсори на загальну суму понад 5 мільйонів гривень, установлено місце їх виготовлення, а також вилучено ручну гранату РГД-5, пістолет ПМ та мисливську рушницю ТОЗ з набоями до неї.

Окрім того, затримано і керівника місцевого відділу ГУ НП у Дніпропетровській області, який і допомагав наркодилерам.