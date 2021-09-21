Перетнув кордон на возі: нелегал з Молдови проник на Одещину

21 вересня 2021 , 15:26
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Джерело:

Держприкордонслужба

На Одещині вночі 21 вересня прикордонники затримали молдаванина, який незаконно перетнув кордон. Він їхав на возі з конем і сказав, що просто заблукав.

Цьому громадянину Молдови 31 рік. Його затримали службовці Білгород-Дністровського прикордонного загону.

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Втратив орієнтир і заблукав 

Інформацію про чужинця, який рухався в бік України, прикордонникам надали колеги із суміжної країни. Мандрівник сказав, що він не мав наміру їхати в Україну.

Мовляв, просто втратив орієнтир і заблукав. Його притягнули до адміністративної відповідальності й передали цю справу до суду.

Інші нелегали раніше

  • 30 серпня на кордоні України та Румунії прикордонники затримали групу нелегалів. Вони намагались проникнути на територію Європейського Союзу через ліс. Слід зазначити, що це майже вдалося – попалися за кілометр від кордону. 
  • На Закарпатті прикордонники вночі 18 помітили групу осіб, які рухалися до кордону. Проте провели операцію та затримали їх. Зловмисниками виявилися 6 мігрантів з Туреччини.
  • 6 серпня на Чернігівщині, на стику кордонів із Росією та Білоруссю, затримали 7 чоловіків.Вони хотіли проникнути в сусідні країни нелегально, проте це не вдалося.
Автор: Олександр Марчак