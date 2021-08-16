Відомо, що одеські оперативники поверталися з Ізмаїла, де були у відрядженні. Дорогою додому вони заїхали в село Зоря. Власне там і сталася трагедія.
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Після ДТП селяни намагалися врятувати потерпілих
На записі з камери спостереження видно, що водій легковика не встиг скинути швидкість, але вона – помірна. Крім того, він не виконував жодних маневрів, адже асфальт тут – гарний і без ям.
Аж раптом авто різко бере праворуч і злітає з траси. Далі легковик вдаряється в бетонну конструкцію, через що метал стає понівеченим. Натомість люди опиняються заблокованими всередині.
Після ДТП селяни повибігали з домівок. Люди намагалися врятувати потерпілих – почали кричати: "Швидку, викликайте швидку!" Потім зателефонували в ДСНС.
"Кинулися, але їх нереально було витягнути. ДСНС різала машину та виймали їх", – розповіла місцева жителька Олена Арнаутова.
За словами, іншої жительки Зорі Надії Полторак, серед тих, хто рятував поліцейських, був її син.
І мій заглянув у машину, і там задній, де сидів, його нога була перевернутою та рука аж позаду. Він його витягнув. Він був живим. Він так кричав,
– зазначила жінка.
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Правоохоронці були втомленими
Поліцейські з ночі перебували в Ізмаїлі у відрядженні. Поверталися до Одеси дуже втомленими.
В Татарбунарах вони випили кави, але вона не змогла збадьорити водія. За попередніми даними, чоловік заснув за кермом.
Що відомо про стан врятованого поліцейського
Виконувач обов'язків головного лікаря Саратської лікарні Роман Балан пригадав, що правоохоронець надійшов до них у тяжкому стані Його одразу перевели до реанімаційного відділення.
Вжили всі необхідні заходи. Працювали лікарі, анестезіологи, хірурги. Сьогодні стан – тяжкий, але стабільний,
– додав Балан.
Коротко смертельну ДТП із правоохоронцями під Одесою
- Авто з поліцейськими з'їхало в кювет.
- У результаті їхні тіла практично вилетіли з автомобіля. У ньому вибито лобове скло та є багато інших пошкоджень.
- Раніше повідомляли, що правоохоронці їхали зі слідчого заходу з Татарбунар до Сарати.
- За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху ДБР розпочало розслідування. Також проводять перевірку, чи був в крові водія алкоголь. Водночас службове розслідування проведе поліція Одещини.
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Селище Зоря на Одещині, де сталася ДТП із поліцейськими / Карта Google