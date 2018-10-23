"Перевертнів" у погонах затримали на чималому хабарі на Київщині

Групу поліцейський на хабарі у розмірі 50 тисяч доларів затримали на Київщині.

Як інформує прес-служба Київського гарнізону Центрального регіону України, офіцерів поліції затримали на гарячому.

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Організатором групи "перевертнів в погонах" виявився капітан поліції оперуповноважений відділу викриття правопорушень у сфері легального обігу наркотиками.

За 50 тисяч доларів він пообіцяв зловмиснику не відкривати проти нього справу за статтею про використання коштів від незаконного обігу наркотиків.

Щодо цієї особи вже проводиться досудове розслідування за статтею про "Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів".

Окрім організатора в особі капітана поліції, до цієї схеми також були залучені ще двоє офіцери поліції, які й отримувати від посередника всю суму у розмірі 50 тисяч доларів.



У Києві затримали групу "перевертнів" у погонах