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      "Перевертнів" у погонах затримали на чималому хабарі на Київщині

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      Групу "перевертнів" затримали на Київщині
      Групу "перевертнів" затримали на Київщині / vppnr.gp.gov.ua

      Групу поліцейський на хабарі у розмірі 50 тисяч доларів затримали на Київщині.

      Як інформує прес-служба Київського гарнізону Центрального регіону України, офіцерів поліції затримали на гарячому.

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      Організатором групи "перевертнів в погонах" виявився капітан поліції оперуповноважений відділу викриття правопорушень у сфері легального обігу наркотиками.

      За 50 тисяч доларів він пообіцяв зловмиснику не відкривати проти нього справу за статтею про використання коштів від незаконного обігу наркотиків.

      Щодо цієї особи вже проводиться досудове розслідування за статтею про "Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів".

      Окрім організатора в особі капітана поліції, до цієї схеми також були залучені ще двоє офіцери поліції, які й отримувати від посередника всю суму у розмірі 50 тисяч доларів.

      Київ поліція хабар наркотики
      У Києві затримали групу "перевертнів" у погонах

      Київ хабар поліція
      Поліцейських затримали на хабарі у розмірі 50 тисяч доларів

       

      Теги: Новини України Розслідування Поліція Новини Києва Корупція Наркотики Хабар
      Джерело: 24 Канал
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