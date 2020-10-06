В цілому всі зібрані за 9 місяців податки перевищили прогнозні показники на 1,8% або 9,2 млрд грн. Але поточний "успіх" сформований перевиконанням в першому кварталі.

Про це написав ексзаступник міністра фінансів, експерт з публічних фінансів Ради Європи Юрій Джигир.

"За час, починаючи з травня, є тільки два досягнення – безпрецедентні збори внутрішнього ПДВ (ми не коментуємо, за рахунок чого), а також підтягування ПДФО у вересні шляхом збільшення мінімальної зарплати. Помісячні надходження податку на прибуток підприємств й імпортного ПДВ – надалі у важких мінусах. Це зрозумілий біль, враховуючи ковідну кризу, але точно не підстава для будь-якої бравади", – зазначив експерт на своїй сторінці в мережі Facebook, коментуючи дані графіка податкових надходжень.

Податок на доходи фізосіб (ПДФО) – "мінімалка рулить". ПДФО збирався дуже добре в першому кварталі, значно перевищив історичні очікування, особливо в березні. Потім почалося затяжне падіння. Радикально все змінилося у вересні, коли уряд підняв рівень мінімальної зарплати. Довгостроковий вплив залежить від того, який з факторів переможе: стимул для бізнесу скорочувати формально найнятих працівників або стимул детінізувати зарплати для працівників з низькою кваліфікацією,

– зазначив Юрій Джигир.

За його словами, податок на прибуток підприємств – "березневе диво". У травні ННП пішов у жорсткий мінус, де знаходиться до цих пір. Картину ще вирівнюють на диво високі надходження в березні.

"Внутрішній ПДВ – на нього вся надія. ПДВ з проданих всередині країни товарів поки рятує всі податкові доходи: за 9 місяців зібрано на 29 млрд. Внутрішній ПДВ, на додаток до пікових надходжень у лютому, дійсно почав активно зростати, починаючи з травня. Імпортний ПДВ – з ним все зовсім сумно. ПДВ в цьому році щомісяця значно гірший, ніж помісячні показники, яких слід було б очікувати з досвіду попередніх років. Внутрішній акциз збирається зі стабільним помірним перевиконанням плану, починаючи з лютого. Імпортний акциз – надходження коливалися протягом року, в цілому відстаючи від плану", – зазначив Юрій Джигир.

Як раніше повідомлялося, експерт з питань публічних фінансів Ради Європи Катерина Майнзюк прокоментувала графік податкових надходжень, назвавши цифри маніпуляцією на користь "перевиконання податкових зборів".