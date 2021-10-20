Перевірка паспорту вакцинації викликала політ фантазії в продавчині з Дніпра

Одразу після початку перевірки COVID-сертифікатів у торгових центрах Дніпра помітили ймовірну порушницю. Продавчиня сумок із ЦУМу не лише відмовилася показати підтвердження щеплення. Вона також придумала одразу кілька "цікавих" історій, які розповіла мобільній групі.

Цей інцидент трапився 19 жовтня на третьому поверсі Центрального універмагу. Згодом оприлюднили відео діалогу правоохоронців і ймовірної порушниці.

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"Не пам'ятаю назву вакцини"

Коли інспектори з поліцейськими попросили сертифікат про вакцинацію, жінка не показала його. Натомість лише намагалася перехитрити перевірку. Вона почала заявляти, що вакцинувалася днем раніше. Проте не назвала вакцину, яку їй нібито вкололи, бо "не пам'ятала назву".

Згодом героїня ролика зрозуміла, що їй ніхто не вірить. Тому почала істерити й була близька до того, щоб заплакати. Як наслідок, взагалі почала заперечувати, що працює в цьому магазині. Мовляв, прийшла на годину охороняти товар, щоб ніхто не вкрав. Проте ця легенда з тріском провалили, оскільки незадовго до діалогу бачили, як вона відпускає покупця.



Приміщення ЦУМу, який перевіряли / Фото 056.ua

Фінальна історія продавчині

Після цього прозвучала завершальна версія подій. Ймовірна порушниця сказала, що прийшла туди ненадовго, щоб допомогти з роботою знайомій.

Я не працюю, я взагалі сиджу вдома, навіщо мені вакцина? Це мене на дві години попросили вийти допомогти,

– викрикнула жінка.



Проте поліцейським це здалося не надто переконливим. Тому у відповідь вони дістали бланк протоколу і почали його заповнювати.

Суперечка з продавчинею сумок: дивіться відео 056.ua

Що загрожує за таке порушення

Правоохоронці виписали штраф за статтею про порушення карантину. Попри те, що жінка швидко вийшла з приміщення, власнику магазину доведеться заплатити штраф – 17 тисяч гривень. Слід зазначити, що це рішення можуть оскаржити в суді.



Поліцейський зачитує виписаний протокол / Фото 056.ua