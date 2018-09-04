Перевірка Генпрокуратурою телефону журналістки "Схем": нардепи просять зустрічі з Луценком

Група народних депутатів України підписали звернення до генерального прокурора Юрія Луценка з проханням про невідкладний прийом через рішення суду про надання доступу ГПУ до телефону журналістки програми "Схеми" Наталії Седлецької протягом 17 місяців.

Про це мовиться у зверненні народних обранців.

Відповідне звернення підписали народні депутати Мустафа Найєм, Світлана Заліщук, Сергій Євтушок, Сергій Лещенко, Ольга Червакова, Олена Сотник, Вікторія Войціцька, Юрій Левченко, Олексій Рябчин, Альона Шкрум, Іван Крулько, Оксана Юринець, Павло Різаненко, Леонід Ємець.

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Звернення народних депутатів до Луценка через ситуацію з Седлецькою



Звернення нардепів

Нагадаємо, 27 серпня Печерський райсуд Києва на вимогу ГПУ дав дозвіл отримати від провайдера інформацію з телефону керівниці програми журналістських розслідувань "Схеми" Наталії Седлецької. Вона разом з низкою інших журналістів проходить свідком у справі про можливе розголошення державної таємниці і даних досудового розслідування директором Національного антикорупційного бюро Артемом Ситником.



До слова, за цей час редакція "Схем" здійснила та оприлюднила низку розслідувань про українських високопосадовців, включно з діяльністю генерального прокурора.