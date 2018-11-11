02:54
12 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Амбіції Жириновського. "Санта-барбара" з участю "Медузи"
      Вєсті Кремля
      19:38, 10 листопада
      Вєсті. UA. Жир. Клуб у Верховній Раді. Магічна драбина Медведчука
      Вєсті.UA
      18:43, 10 листопада
      Прибуткова справа: як псевдоактивісти нещадно заробляють на українцях
      ЦРУ
      09:00, 9 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Реклама: від початків до 90-х
      Згадати все
      22:51, 9 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Перевірка на чесність: про відкритий чек, магазини самообслуговування й "теорію розбитих вікон"

      221 Читать новость на русском

      Без продавця, охорони та ще й при дорозі – такі магазинчики з'явилися цього літа на Львівщині. Власник довіряє покупцям настільки, що замість каси поставив трилітрову банку. І запевняє, що нічого не крадуть.

      Таким чесним клієнтам, певно, заздрять львівські ресторатори. Місяць тому їхня акція з "відкритим чеком", теж заснована на довірі, була, м'яко кажучи, не надто успішною. 

      Читайте також: У Львові обмежили використання поліетиленових пакетів

      У магазинчику біля траси Київ-Чоп у селі Банюнин на Львівщині працює магазин без продавця та каси. Асортимент скромний: яблука, гарбузи, сік, варення. Тут діє система самообслуговування: сам вибираєш товар та зважуєш. А ще принцип довіри – продавця немає, а замість каси стоїть трилітрова банка. Власник-експериментатор Михайло першу точку самообслуговання при дорозі відкрив у серпні, тепер має вже таких три.

      Цього року вродили яблука, були надлишки. Виставили, пішли додому відпочивати, а зранку прийшли – повна банка грошей. Так і зав'язалось,
      – пояснив власник магазину Михайло Костюк.

      Усі продукти домашні, з власного городу. Магазинчик працює цілодобово. Товар чоловік не перераховує. Місцева мешканка Ярослава Поврозник вважає, що у такий спосіб Михайло намагається привчити людей "не красти, а працювати".

      Львів
      Михайло Костюк не рахує ні товар, ні гроші

      Місяць тому ресторатори Львова провели унікальну для України акцію – людям запропонували сплатити стільки, скільки вони вважатимуть за потрібне. Та чимало відвідувачів платили копійки і така реакція клієнтів у багатьох закладах змусила завершити акцію достроково.

      Чому ж в одному випадку принцип довіри спрацював, а в іншому – ні? Не на руку рестораторам могла спрацювати реклама – так вважає психолог Лариса Дітковська. Адже акцію "відкрити чек" заздалегідь проанонсували, і нею вирішила скористати певна категорія людей. Ще одним чинником різної поведінки людей могла стати "класова конфронтація".

      Читайте також: Львів першим в Україні створить належну інфраструктуру для вигулу тварин

      Чи жити людям в атмосфері довіри та безпеки – залежить і від самих людей, нагадує психолог. І фахівці це не раз підтверджували експериментами. У 80-х два американських вчених розробили "теорію розбитих вікон": якщо розбите вікно у будівлі вчасно не замінити, то шансів, що поб'ють і інші – більше. Безлад довкола спонукає людей забувати про правила. І навпаки

      Теги: Новини України Новини Львова Бізнес
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за 11 листопада
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 11 листопада: псевдовибори на Донбасі, річниця Першої світової і перемога Усика
      11 листопада , 22:17 Головні новини 11 листопада: псевдовибори на Донбасі, річниця Першої світової і перемога Усика
      Луценко та соратники Януковича: якої відповідальності уникає генпрокурор
      11 листопада , 21:00 Луценко та соратники Януковича: якої відповідальності уникає генпрокурор
      Сергій Лещенко
      Як вибрати праску для волосся: на що треба зважати
      11 листопада , 20:03 Як вибрати праску для волосся: на що треба зважати
      Найкумедніші меми тижня: спортсмени-політики, курйози з Вільямом і Лисенко без канапок
      11 листопада , 20:02 Найкумедніші меми тижня: спортсмени-політики, курйози з Вільямом і Лисенко без канапок
      Зґвалтування й убивство школярки на Харківщині і "секс-скандал" у Нацполіції – топ-5 відео тижня
      11 листопада , 19:30 Зґвалтування й убивство школярки на Харківщині і "секс-скандал" у Нацполіції – топ-5 відео тижня
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      ЗМІ назвали ім'я політика, через якого США налагоджуватимуть стосунки з Кремлем
      21 квітня 2017 , 23:06
      Гороскоп на 16 жовтня для всіх знаків зодіаку
       16 жовтня , 05:25
      Італійський футболіст міг трагічно загинути при обвалі мосту в Генуї
       15 серпня , 20:19
      Шахтар зазнав найбільшої поразки за часів Фонсеки
       8 листопада , 14:46
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук