Перевірка на чесність: про відкритий чек, магазини самообслуговування й "теорію розбитих вікон"

Без продавця, охорони та ще й при дорозі – такі магазинчики з'явилися цього літа на Львівщині. Власник довіряє покупцям настільки, що замість каси поставив трилітрову банку. І запевняє, що нічого не крадуть.

Таким чесним клієнтам, певно, заздрять львівські ресторатори. Місяць тому їхня акція з "відкритим чеком", теж заснована на довірі, була, м'яко кажучи, не надто успішною.

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У магазинчику біля траси Київ-Чоп у селі Банюнин на Львівщині працює магазин без продавця та каси. Асортимент скромний: яблука, гарбузи, сік, варення. Тут діє система самообслуговування: сам вибираєш товар та зважуєш. А ще принцип довіри – продавця немає, а замість каси стоїть трилітрова банка. Власник-експериментатор Михайло першу точку самообслуговання при дорозі відкрив у серпні, тепер має вже таких три.

Цього року вродили яблука, були надлишки. Виставили, пішли додому відпочивати, а зранку прийшли – повна банка грошей. Так і зав'язалось,

– пояснив власник магазину Михайло Костюк.

Усі продукти домашні, з власного городу. Магазинчик працює цілодобово. Товар чоловік не перераховує. Місцева мешканка Ярослава Поврозник вважає, що у такий спосіб Михайло намагається привчити людей "не красти, а працювати".



Михайло Костюк не рахує ні товар, ні гроші

Місяць тому ресторатори Львова провели унікальну для України акцію – людям запропонували сплатити стільки, скільки вони вважатимуть за потрібне. Та чимало відвідувачів платили копійки і така реакція клієнтів у багатьох закладах змусила завершити акцію достроково.

Чому ж в одному випадку принцип довіри спрацював, а в іншому – ні? Не на руку рестораторам могла спрацювати реклама – так вважає психолог Лариса Дітковська. Адже акцію "відкрити чек" заздалегідь проанонсували, і нею вирішила скористати певна категорія людей. Ще одним чинником різної поведінки людей могла стати "класова конфронтація".

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Чи жити людям в атмосфері довіри та безпеки – залежить і від самих людей, нагадує психолог. І фахівці це не раз підтверджували експериментами. У 80-х два американських вчених розробили "теорію розбитих вікон": якщо розбите вікно у будівлі вчасно не замінити, то шансів, що поб'ють і інші – більше. Безлад довкола спонукає людей забувати про правила. І навпаки