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      Перевірка отримувачів субсидій: Мінфін вже підготував закон

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      Мінфін планує запровадити систему перевірки отримувачів субсидій
      Мінфін планує запровадити систему перевірки отримувачів субсидій / Фото з відкритих джерел

      Міністерство фінансів України скерувало до Кабміну законопроект щодо перевірки тих, хто отримує субсидії від держави.

      Такі заходи допоможуть виявити шахраїв і використати зекономлені гроші на допомогу тим, кому субсидії дійсно потрібні, переконують у Міністерстві.

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      "Перевірки отримувачів житлово-комунальних субсидій протягом січня – вересня 2018 року показали, що понад 68 тисяч осіб отримують декілька субсидій за різними адресами. Або інший випадок – громадянин купив автомобіль Mercedes-Benz вартістю понад 1,3 мільйона гривень і оформив субсидію у розмірі 2 тисяч гривень", — вказав заступник міністра фінансів України Юрій Гелетей.

      У Мінфіні наголошують, що завдяки перевіркам, які ініціювали у відомстві, вдалось зекономити 5,9 мільярда гривень. Ще 46,5 мільйона гривень повернули до бюджету.

      Раніше Конституційний суд України визнав незаконним право Міністерства фінансів отримувати інформацію із персональними даними українців, заради перевірки громадян перед призначенням субсидій, пільг та інших соцвиплат. При цьому у Міністерстві наголошують, що жодним чином не втручається в особисте чи сімейне життя громадян. 

      Теги: Новини України Міністерство фінансів України Новини політики Субсидії Тарифи комунальні послуги
      Джерело: 24 Канал
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