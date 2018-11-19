Перевірка перед екстрадицією: Луценко збирається підписати важливий наказ

Вже цього тижня у Генпрокуратурі можуть підписати наказ, за яким одне з питань передекстрадиційної перевірки стане участь людини у бойових діях на Донбасі на боці України.

Відповідну заяву зробив генеральний прокурор Юрій Луценко в коментарі "Укрінформ".

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Для того, аби ще раз підкреслити неможливість видачі будь-кого, хто воював на українському боці в ході протистояння російській агресії, моїм наказом на цьому тижні буде введено до питань передекстрадиційної перевірки обов'язкове питання, чи брав він участь у військових діях. Тоді це нарешті зніме всі питання,

– наголосив Луценко.

Додамо, що відповідне рішення генпрокурора пов'язане із гучною справою про видачу Росії уродженця Інгушетії Тимура Тумгоєва.

Нагадаємо, 12 вересня за рішенням ГПУ Україна видала Росії Тимура Тумгоєва, якого в РФ обвинуватили в участі у незаконному збройному формуванні, що структурно належало до угрупування "Ісламська держава" та яке брало участь у бойових діях проти урядових військ Сирії.



Екстрадиція Тумгоєва до Росії обурила активістів та правозахисників, які вийшли під будівлю Генпрокуратури із протестами. Протестувальники заявили, що уродженець Інгушетії як доброволець брав участь в АТО на Донбасі.



А вже 20 вересня під Верховною Радою спалахнули сутички під час мітингу членів "Національного корпусу", "Національних дружин" та "ВО "Свобода". Активісти вимагали схвалити закон про надання українського громадянства іноземцям, які воювали на боці держави на Донбасі, а також підтримати законопроект про захист іноземних добровольців. Внаслідок сутичок постраждали 4 людей: 2 правоохоронців і 2 мітингувальників.

Хто такий Тимур Тумгоєв?30-річний уродженець Владикавказа, якого затримали в аеропорту Харкова у червні 2016 року через те, що його розшукувала ФСБ. Після завершення терміну Тумгоєва звільнили під особисте зобов'язання з'являтися на вимогу прокурора. Пізніше він виїхав на південь Донецької області, в місце розташування добровольчого батальйону імені шейха Мансура. Вдруге та востаннє бійця затримали під час вечері з друзями в одному з кафе Харкова. І передали російській стороні 12 вересня 2018 року. Активісти та військові стверджують, що Тумгоєв справді воював на боці українського добровольчого батальйону.