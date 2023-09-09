Що показали перевірки ВЛК і що не так з "обмежено придатними": деталі від Лубінця

Перевірки роботи ВЛК в Україні тривають. Омбудсмен Дмитро Лубінець звернув увагу на корупційну складову. Медики часто визнавали непридатними до служби тих, хто цілком міг іти воювати.

В ефірі телемарафону уповноважений Верховної Ради з прав людини розповів, що не так з "обмежено придатними". Він зауважив, що в Україні вже вдалося перевірити 75% військово-лікарських комісій, передає 24 Канал.

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Що показали перевірки

Перевірки ВЛК здійснює наша інституція. Станом на зараз перевірили вже 75% ВЛК, до кінця місяця стоїть задача перевірити 100% ВЛК в Україні,

– констатував він.

Дмитро Лубінець детальніше розповів про висновки з "обмежено придатними" чоловіками. за його словами, фіксували дуже багато випадків, пов'язаних з корупцією. Тих, у кого є серйозні проблеми зі здоров'ям, вважають "обмежено придатними", а тим, хто ні – непридатними.

Ми зафіксували дуже багато випадків, коли через корупційну складову були видані довідки громадянам, які не мають проблем зі здоров'ям, як непридатним, а громадяни України, які мають відкриті проблеми зі здоров'ям, є діагнози, причому багаторічні діагнози, їм видали оці довідки "обмежено придатний". Це потребує врегулювання,

– підкреслив Лубінець.

Він вважає, що необхідно прибрати поняття "обмежено придатний" як таке. За його словами, громадянин України має бути "або придатний до виконання військової служби, або непридатний".

"Якщо він, наприклад, в силу свого здоров'я непридатний до виконання бойових задач з автоматом в руках прямо на передовій, але він може бути в штабі, або може бути в складі ракетних військ, може займатись ІТ, – додав він.

Омбудсмен зазначив, що дав рекомендацію на РНБО щодо питання "обмежено придатний", чи "непридатний", чи "повністю придатний". За його словами, все це потрібно врегулювати через військові професії.

Що таким чином громадянину можуть показати, що якщо він придатний, але має певні проблеми зі здоров'ям, то він може проходити службу у військах, не пов'язаних із передовою.

За словами омбудсмена, все має бути максимально прозоро та зрозуміло для громадян. А також – максимально цифровізовано.

Електронні бази повинні бути доступні як для громадян, так і для лікарів, і для таких інституцій, як моя, які здійснюють парламентський контроль. Саме це унеможливить, на мій погляд, з одного боку оцю корупцію, з іншого боку, надасть можливість захищати права громадян, якщо вони порушуються,

– підсумував Лубінець.

Звернімо увагу на те, що Міноборони оновило список хвороб, за якими визначають придатність до служби військовозобов'язаного. У нашому матеріалі читайте, що змінилося та кого можуть призвати.