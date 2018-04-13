19:18
13 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
11°C
17°C 4°C
  • субота
    15°C 7°C
  • неділя
    20°C 8°C
  • понеділок
    20°C 9°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Алкогольна допомога в Сирію. Наскільки
Вєсті Кремля
21:40, 12 квітня
Вєсті.UA. Кличко змінює професію. Допомога від Нестора-Байкописця
Вєсті.UA
20:29, 12 квітня
Сепаратизм і геополітична гра: хто розгойдує ситуацію на Закарпатті
ЦРУ
09:15, сьогодні
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Вагітність і пологи
Згадати все
00:16, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

Перевірку Савченко на поліграфі перервали: стала відома причина

6860 Читать новость на русском
СБУ перервала перевірку Савченко на детекторі брехні
СБУ перервала перевірку Савченко на детекторі брехні / Фото з вільних мереж

Перевірка на поліграфі арештованого нардепа без мандата Надії Савченко була перервана через стан здоров'я політика. Зокрема, у Савченко спостерігається тахікардія і висока температура.

Про це розповіла сестра нардепа Віра Савченко, повідомляє "112 Україна".

Зазначимо, 13 квітня Надія Савченко проходить перевірку на поліграфі. Планувалося, що допит у будівлі СІЗО СБУ триватиме до шести годин.

"Зараз усі взяли паузу, поліграфологи виконали свою роботу. Всі питання –а це таємниця слідства. Ми не знаємо, які питання (ставилися під час перевірки)", – зазначила Віра Савченко.

Читайте також: У Савченко прокоментували можливе примусове годування нардепа

Вона наголосила, подальша перевірка нардепа на поліграфі стала неможливою через нестабільну роботу її організму.

"Висновок такий, що в такому стані допитувати людину на поліграфі – неможливо, це без сенсу", – сказала Віра Савченко.

Фахівці в такій галузі ніколи не стикалися саме з людиною при голодуванні. Вони не можуть працювати, як з'ясувалося. Процедура не завершена, вона не може бути завершена, тому що людина у стані голоду,
– пояснила прес-секретар нардепа Тетяна Проторченко.

Нагадаємо, 22 березня Верховна Рада зняла депутатську недоторканність із Надії Савченко, а також дала дозвіл на її затримання та арешт. 23 березня суд обрав Надії Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 днів.

У чому підозрюють Надію Савченко? У змові з терористичною організацією так званою "ДНР" та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у спробі повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.

Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником Володимиром Рубаном планували вбивства Порошенка, Турчинова, Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель.

Теги: СБУ Новини України Новини політики Надія Савченко
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Як Аваков завдає збитки державному бюджету
сьогодні, 19:00 Як Аваков завдає збитки державному бюджету
143
Кого будуть підтримувати українські олігархи на майбутніх президентських виборах
сьогодні, 18:00 Кого будуть підтримувати українські олігархи на майбутніх президентських виборах
910
Про кілька реальностей на Донбасі та розстріл шкільного автобуса
сьогодні, 17:01 Про кілька реальностей на Донбасі та розстріл шкільного автобуса
Олексій Чибісов 911
Чорний кіт і порожні відра: чи вірите ви у забобони?
сьогодні, 16:02 Чорний кіт і порожні відра: чи вірите ви у забобони?
2837
сьогодні, 15:02 "Північний потік-2" – це не головна газова загроза для України
Дмитро Снєгирьов 2123
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук