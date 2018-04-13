Перевірку Савченко на поліграфі перервали: стала відома причина

Перевірка на поліграфі арештованого нардепа без мандата Надії Савченко була перервана через стан здоров'я політика. Зокрема, у Савченко спостерігається тахікардія і висока температура.

Про це розповіла сестра нардепа Віра Савченко, повідомляє "112 Україна".

Зазначимо, 13 квітня Надія Савченко проходить перевірку на поліграфі. Планувалося, що допит у будівлі СІЗО СБУ триватиме до шести годин.

"Зараз усі взяли паузу, поліграфологи виконали свою роботу. Всі питання –а це таємниця слідства. Ми не знаємо, які питання (ставилися під час перевірки)", – зазначила Віра Савченко.

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Вона наголосила, подальша перевірка нардепа на поліграфі стала неможливою через нестабільну роботу її організму.

"Висновок такий, що в такому стані допитувати людину на поліграфі – неможливо, це без сенсу", – сказала Віра Савченко.

Фахівці в такій галузі ніколи не стикалися саме з людиною при голодуванні. Вони не можуть працювати, як з'ясувалося. Процедура не завершена, вона не може бути завершена, тому що людина у стані голоду,

– пояснила прес-секретар нардепа Тетяна Проторченко.

Нагадаємо, 22 березня Верховна Рада зняла депутатську недоторканність із Надії Савченко, а також дала дозвіл на її затримання та арешт. 23 березня суд обрав Надії Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 днів.

У чому підозрюють Надію Савченко? У змові з терористичною організацією так званою "ДНР" та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у спробі повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.



Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником Володимиром Рубаном планували вбивства Порошенка, Турчинова, Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель.