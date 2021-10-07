Спочатку компанії орендували землі, а потім незаконно викуповували їх. Загальна сума збитків територіальній громаді Одеси становить понад 689 мільйонів гривень.

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Незаконно видавали землі під забудову

За даними слідства, упродовж 2016 – 2019 років депутати й посадовці Одеської міськради незаконно роздавали землі ОТГ під забудову. Вони передавали території наперед визначеним компаніям без конкурсу.

Як наслідок, гроші, що мали йти громаді, переходили до рук злочинної організації. Посадовці натомість забезпечували ухвалення потрібного рішення щодо надання в оренду відповідної ділянки.

Після укладання договору про оренду фірми незаконно викуповували нерухомість на цих ділянках. Тоді вони привласнювали землі, начебто покращуючи об'єкти на території.

До нових членів застосовували поліграф

Злочинна організація суворо дотримувалася заходів безпеки та вживала контррозвідувальні прийоми. НАБУ встановило, що нових членів перевіряли із застосуванням поліграфу. Під час опитування ставили питання про належність або співробітництво з правоохоронцями.

До того ж зловмисники проводили зустрічі у приміщеннях із посиленими заходами безпеки, використовували спецтехніку для отримання інформації з електронних засобів зв’язку.

У злочині підозрюють 16 осіб

Про підозру в незаконному заволодінні активами громади повідомили 16 особам. 10 із них є учасниками злочинної організації, решта — співучасники вчинення інших злочинів. Мовиться про:

одеського міського голову;

голову постійної Комісії з питань комунальної власності Одеської міськради;

голову земельної комісії Одеської міськради;

керівника Юридичного департаменту Одеської міськради;

керівника департаменту комунальної власності Одеської міськради;

заступника керівника департаменту комунальної власності Одеської міськради;

трьох осіб, які виконували функції фінансового контролю, юридичного супроводу та координації дій між учасників злочинної організації.

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