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Перевищення повноважень чи злісна непокора: за застосування кайданків копу загрожує в'язниця

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У Харкові розпочали кримінальне провадження проти патрульного, який одягнув кайданки на адвоката. Інцидент стався ще в лютому 2018 року – тоді патрульні намагалися вилучити у водія авто, яке було в розшуку. Водій викликав адвоката, виникла сварка. Сержанта на місяць відсторонили від служби та призначили заставу у 35 тисяч гривень, поки триватиме слідство.

На відео з камер поліції зафіксовано інцидент між сержантом і адвокатом: патрульні зупинили машину, яка за даними системи "Рубіж" була у розшуку.

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Причина – несплата її власницею, дружиною водія, комунальних послуг. Коли патрульні спробували вилучити авто, керманич викликав свого захисника.

Харків
Денис Євдокименко

Патрульний Денис Євдокименко говорить, що відповідно до процедури розшукувану машину мали вилучити. Про це інспектори сказали водію та викликали евакуатор. Але завантажити машину так і не змогли. А на адвоката Юрія Кубая одягли кайданки. Сержант наголошує: він діяв відповідно до правил і мав щонайменше три підстави для застосування спецзасобів. Дії ж адвоката називає перешкоджанням роботи поліції. 

Згідно з законом, ми маємо право застосовувати кайданки при будь-якому затриманні, адміністративному чи кримінальному. У нас було на меті доставлення особи до місцевого відділу поліції,
– розповів Євдокименко.

Потерпілий адвокат Юрій Кубай каже, що вимагав документи, які б підтвердили право на вилучення машини.

Харків
Юрій Кубай

І про ніяку злісну непокору мова не йшла.

Мої дії, коли я не підкорився його вимозі залишити місце евакуації, залишити свого клієнта, він кваліфікував як злісну непокору його законним вимогам. Суд надав правову оцінку зазначеним його правовим вимогам, а також моїм вчинкам. На підставі рішення суду мої дії визнав законними,
– підкреслив Кубай.

Зараз Денис Євдокименко відсторонений від служби на місяць. Йому оголосили про підозру за двома статтями: "Перевищення службових повноважень" та "Службове підроблення". Прокуратура просила для патрульного цілодобовий домашній арешт, суд же вирішив відпустити чоловіка під заставу в 35 тисяч гривень.

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Сержанту загрожує позбавлення волі від трьох до восьми років. Справу мають передати до суду в найближчі дні.

Теги: Новини України Новини Харкова Поліція Кримінальні новини
Джерело: 24 канал
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