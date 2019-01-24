Переворот у Венесуелі: Клімкін відреагував на події в країні і пригадав "драйв Майдану"

Глава українського МЗС Павло Клімкін порівняв масові протести у Венесуелі, із подіями, що відбувалися під час Революції Гідності в Україні. Так, він зазначив, що боротьба венесуельців нагадує йому "драйв Майдану".

24 канал повідомляв, що у Венесуелі триває багатотисячний мітинг, в ході якого протестувальники вимагають усунути від влади диктатора, який вже 5 років править країною, Ніколаса Мадуро. Так, під час протестів лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе новим президентом. Його вже підтримали демократичні країни, США та Євросоюз.

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У кожного свій шлях до свободи і гідності. Намагаюсь уникати порівнянь у зовнішній політиці, але боротьба венесуельців чимось нагадує мені наш драйв часів Майдану. Маємо підтримати дух свободи та справедливості та тих, хто відстоює своє право на вільне майбутнє,

– прокоментував події у Венесуелі очільник вітчизняного МЗС Павло Клімкін.

Зазначимо, що президента-диктатора Мадуро активно підтримує російська влада.

У кожного свій шлях до свободи і гідності. Намагаюсь уникати порівнянь у зовнішній політиці, але боротьба венесуельців чимось нагадує мені наш драйв часів Майдану. Маємо підтримати дух свободи та справедливості та тих, хто відстоює своє право на вільне майбутнє — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 24 января 2019 г.

Чому у Венесуелі тривають протести проти Ніколаса Мадуро?Мадуро критикують за недотримання принципів демократії та порушення прав людини. Крім того, у Венесуелі триває важка економічна криза. У 2018 році показник інфляції в країні перевищив позначку 1 мільйона відсотків. З країни емігрували 3 мільйони людей. При цьому Мадуро продовжував економічну політику свого попередника Уго Чавеса, яку той називав "боліваріанським соціалізмом". Венесуелу пов'язують тісні відносини з Росією.



10 січня 2019 року Мадуро вдруге прийняв присягу президента Венесуели, проте ані світова спільнота, ані громадяни його країни не визнають результатів виборів. 15 січня опозиційний Конгрес Венесуели офіційно оголосив Мадуро узурпатором, тому наразі дії Мадуро у Венесуелі вважаються такими, що не мають законної сили.

Протести у Венесуелі: дивіться відео