Переворот у Венесуелі: лідер опозиції назвав ймовірні терміни перевиборів президента

Дострокові вибори президента у Венесуелі можуть відбутися протягом 6, а то й 9 місяців. Провести їх потрібно якомога швидше.

Про це заявив лідер опозиції, який днями проголосив себе тимчасовим президентом країни, Хуан Гуайдо, передає ntn24.

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24 канал повідомляв, що самопроголошеного народного президента підтримав очільник Білого дому Дональд Трамп і генеральний секретар Організації американських держав. А ось чинного президента-диктатора підтримують лідери РФ та Білорусі.



Лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо

Так, за словами Гуайдо вибори повинні проводитися в найкоротші терміни. У той же час політик виступив за оздоровлення венесуельської виборчої системи.

Ми говоримо про шість-дев'ять місяців, може, менше, але як можна швидше,

– заявив він про проведення дострокових президентських виборів.

Також Гуайдо додав, що поки не готовий до проведення переговорів із владою, так як та "намагається виграти час, як робила вже багато разів".

Проте раніше опозиційний лідер не виключав можливість амністії для чинного президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його кабінету. Він пояснив, що амністія можлива для "всіх, хто готовий стати на бік Конституції, щоб відновити порядок".

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