Перевороти на телеканалах: перебільшення чи "реванш старих проросійських еліт"

Розпочинається новий політичний сезон, депутати повертаються з канікул, потенційні кандидати у президенти вже здійснюють поїздки по регіонах і спілкуються з виборцями. Але у період відпусток, в останні тижні серпня, відбулося кілька важливих і цікавих подій на медіаринку.

29 серпня, у день, коли в Україні згадували про загиблих в "Іловайському котлі", Андрій Портнов, колишній заступник Адміністрації президента Віктора Януковича, на своїй сторінці у Facebook повідомив новину. У Відні, де перебуває Портнов після втечі з України, він нещодавно зустрівся із Володимиром Мураєвим, власником інформаційного телеканалу NewsOne.

Читайте також: Топ кандидатів у президенти, про яких ви навряд чи знаєте

Це батько Євгена Мураєва, народного депутата, який і був фактичним керівником цього проекту. Виявляється, Мураєв передав в управління телеканал Портнову терміном на три роки. Угодою передбачено, що тепер саме Портнов має право здійснювати усю діяльність з управління телеканалом.

Поки що важко сказати, що ж саме зміниться в роботі NewsOne після того, як його очолив колишній керівник юридичного напрямку команди Януковича. Адже і раніше на NewsOne свої авторські програми мали екс-регіонали чи близькі до них експерти. Там регулярно можна побачити, крім самого Мураєва, Ганну Герман, В'ячеслава Піховшека та багатьох інших.

Канал опозиційно налаштований до президента Петра Порошенка і чинної влади. Портнов ж обіцяє захистити NewsOne від тиску правоохоронних органів і адміністрації президента.



Портнов з команди Януковича очолив телеканал NewsOne

Влітку відбулися зміни і на 112 каналі. Там раптом стало дуже багато Віктора Медведчука, кума Володимира Путіна. Нещодавно навіть вийшло його велике інтерв'ю на телеканалі. Хоча після революції Медведчук спілкується переважно з російськими чи західними медіа.



Віктор Медведчук став дуже часто з'являтися на 112 каналі

На телеканалі також з'явилося нове шоу, де соратники Медведчука по партії "За життя" Нестор Шуфрич і Вадим Рабінович влаштовують кастинг кандидатів у свою політичну силу. Нещодавно кум Путіна приєднався до неї.

112 канал цього року змінив власника. Зараз він належить громадянину Німеччини Едуарду Катцу. Але розслідування програми "Схеми" виявило, що новий менеджмент каналу має тісні зв’язки з проектами Медведчука. Такі зміни в українському телевізійному просторі, ще й незадовго до виборів, виглядають як спроба реваншу старих проросійських політичних еліт.

Починається він зі створення власної медіа-імперії, які рекламують їхні партії. Але тут треба зробити кілька зауважень. Усе ж таки це нішеві телеканали, які мають обмежений вплив на виборців. Перемогти на виборах лише за допомогою цих двох телеканалів будь-якій політичній силі, проукраїнській чи проросійській, буде складно. Так само й будь-якому кандидату у президенти. Найрейтинговіші ж телеканали належать українським олігархам Рінату Ахметову, Ігорю Коломойському, Віктору Пінчуку та представнику "Опозиційного блоку" Сергію Льовочкіну. Вони від них не збираються відмовлятися.



Льовочкін, Ахметов, Коломойський, Пінчук – українські медіамагнати

Тому здавалося, що великої проблеми зі змінами менеджменту на двох невеликих інформаційних телеканалах немає. Особливо для влади. Навіть, якщо вони надають багато ефірного часу опонентам президента. Як було, наприклад, із Михайлом Саакашвілі. Усі його пригоди в Україні, висвітлював майже цілодобово NewsOne. А от для нових облич і молодих політиків є певні репутаційні проблеми.

Адже раніше NewsOne та 112 канал дуже часто і охоче запрошували в ефіри єврооптимістів, антикорупціонерів, давали слово маловідомим і відомим політикам, таким як Анатолій Гриценко, яким важко пробитися на великі телеканали. А ті із радістю використовували можливість для ефірів, щоб підвищити свою впізнаванність на всеукраїнському рівні чи донести власну позицію. Бо інших варіантів у них небагато.

Але чи готові зараз ті самі єврооптимісти та антикорупціонери розбавляти собою ефіри, після яких у паузах будуть показувати, наприклад, Медведчука? Чи коли їхні ефіри анонсуватиме на своїй Facebook-сторінці Андрій Портнов? Тому це, звісно, виглядає дуже парадоксально – але поява старих і одіозних прізвищ не створила великих проблем президенту чи його адміністрації, які так сильно критикує Портнов і від яких він обіцяє захистити телеканал.

Читайте також: Підступні ігри "Опозиційного блоку": чому Порошенко підтримуватиме Бойка на виборах

Навпаки, оскільки у влади завжди є доступ до великих медіа ресурсів, вона може це й ще використовувати проти своїх політичних опонентів. Мовляв, от, дивіться, хто ходить в ефіри на телеканали до проросійських діячів. Але те, що політичні втікачі чи кум Путіна відчувають себе дедалі впевненіше в українському медіа і політичному просторі – відповідальність влади. І ще не відомо, яким чином це вплине на вибори і майбутнє країни.