Перевтілення в стилі Хелловіну: найяскравіші моменти 10 випуску "Танці з зірками 2018" у фото

Розважальне шоу "Танці з зірками 2018" продовжує дивувати глядачів. Особливо непередбачуваним був 10 прямий ефір шоу, який пройшов у містичному стилі Хелловіну.

На паркет учасники проекту виходили не тільки в незвичних та дещо моторошних образах, але й не зі своїми партнерами. Всього за тиждень знаменитості вивчали ефектну постановку, демонструючи свої танцювальні навики, та водночас звикали до нових помічників.

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Так, Леся Нікітюк зіграла роль звабливої лікарки, яка оживила свого пацієнта Дмитра Жука. Водночас Ігор Ласточкін з Катериною Белявською були маріонетками, які борються за свої почуття у романтичному контемпі. Запеклі суперники Павло Вишняков і Яна Заєць показали одвічне протистояння добра і зла, а їхні партнери Юлія Сахневич та Іраклі Макацарії розповіли історію про вампірів. Мішель Андраде з Максом Єжовим приміряли костюми мертвих, що дуже нагадувало персонажів мультфільму "Таємниця Коко". А от поборотись з привидами зуміли Денис Берінчик та Ілона Гвоздьова.

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Окрім цього, учасники шоу "Танці з зірками 2018" вийшли на паркет із зірковими суддями. Це вперше за історію проекту члени експертного журі вийшли на паркет та станцювали разом із двома парами. Несподівані постановки вже встигли підкорити глядачів прямого ефіру та мережу.