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"Перев'язала груди, аби не годувати": у Сумах бабуся хоче відсудити у горе-матері онуку

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У Сумах бабуся 8-річної Поліни намагається повернути собі онуку. Шукати правди вже пішла до суду. Адже, каже, соцслужби віддали її онуку на виховання матері, яка її б'є і мордує.

Пелагея Парова прийшла до суду з надією побачити онучку Поліну. Бабуся хоче забрати дитину в мами. Каже – та малу б'є. Підтримати жінку прийшли і сусіди, бо не раз ставали свідками конфліктів у родині.

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Напередодні удома бабуся Полінки нам показувала родинний альбом. Ледь не на кожному фото вони разом. Рідна мама Надія на дитину часу не мала. "З самого народження вона її не хотіла. Хотіла залишити в пологовому будинку, кричала, що не треба вона, перев'язала груди, аби не годувати", – згадує бабуся Поліни.

Мати дівчинки тривалий час працювала Криму. І дитину виховувала бабуся. Однак три роки тому повернулася і забрала малечу. Виховувала її криками і стусанами. У домі не вщухали конфлікти. Коли ж Поліна прийшла до школи із синяками на обличчі, директор звернулася із заявою до служби захисту дітей. 

Наскільки мені відомо, складні стосунки між мамою і бабусею є вагомою складовою конфлікту і заручником цього конфлікту стала дитина,
– підкреслив начальник Служби у справах дітей в Сумській області Юрій Каліновський.

Поліна шість місяців була з бабусею, проте 28 серпня служба у справах дітей повернула дитину матері. І це попри те, що ще досі нема рішення у кримінальній справі. Її поліція відкрила за заявою бабусі щодо насильства над дитиною з боку її матері. 

Нами було зібрано документи, які вказують на факти насильства з боку матері. Коли вона віддавала дитину до центру, то вказувала епізоди, коли вона била дитину. То віником, то ременем, застосовувала факти фізичного впливу,
– наголосив адвокат бабусі Поліни Олесь Лук'яненко.

Проте добитись правосуддя жінці цього разу не вдалось. Адже через неявку матері судове засідання перенесли. Найбільше жінка боїться, що мама Надія, маючи українське та російське громадянство, може забрати Поліну до Росії. Де захистити права онуки бабуся не зможе. 

Теги: Новини України Суми Діти і неповнолітні Поліція
Джерело: 24 канал
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