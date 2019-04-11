Переяславська рада як перша спроба Москви нав’язати "русский мир"

365 років тому відбулася Переяславська рада, яку сучасні історики назвали першою спробою Москви нав’язати Україні "русский мир".

Сама ідея "собирания русских земель" з’явилася давно, проте остаточно сформувалася у 17 столітті. Це і пояснює, чому рада як історична подія дуже швидко стала легендою та обросла міфами.

"Кажучи сучасною мовою, Москва вже у XVII столітті намагалася нав’язати "русский мир" в Україні, – заявив "Інституту Просвіти" доктор історичних наук, дослідник міжнародних відносин XVII століття, зокрема українсько-російських стосунків Ярослав Федорук. – У той час вона це зробила, зокрема й шляхом фальсифікації Березневих статей. Нікчемну вартість договорів з Росією на сучасному етапі ми побачили 2014 року, коли вона шляхом війни порушила суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Тому сучасні українські політики, які заявляють про переговори з Росією, повинні мати на увазі, що Росія своїх договорів не дотримується, надто у відносинах із Україною, і намагається обмежити їхнє виконання. Переяславська рада 1654 року – це дуже добрий приклад для цього в історії, а історія – це вчителька життя.

Не менш важливі уроки тих подій, за словами історика, можна взяти й для сьогоднішніх українсько-польських відносин: "У XVII столітті війною "між Річчю Посполитої, Україною і Кримським ханством скористалася насамперед Московська держава. Як наслідок – через століття-півтора з карти світу на тривалий час зникли і Україна, і Річ Посполита, і Кримське ханство. Після третього поділу Речі Посполитої Варшава відійшла до Російської імперії.

Сьогодні Росія знову зацікавлена в новому протистоянні двох сусідніх країн, використовуючи будь-яку нагоду для цього. І Польська держава, яка нині часто загострює конфлікти з Україною на основі національної історичної пам’яті, конче повинна про це пам’ятати. Особливо, коли в Україні, тобто біля кордонів самої Польщі, триває війна з Росією".

Українські історики схильні вважати, що 1654 року відбувся військовий союз у боротьбі зі спільним ворогом – Річчю Посполитою. Він досягався за допомогою форми васалітету на основі збереження і розширення автономних прав Гетьманщини. В такий спосіб Хмельницький хотів звільнити та об’єднати всі українські етнічні землі, які були в історичній традиції з часів Київської Русі. А Московська держава – повернути території, які свого часу відібрала Річ Посполита.

Більше про Переяславську раду та фальсифікацію Березневих статей – читайте розлоге інтерв’ю за посиланням.