На рішення другого Апеляційного суду міськрада збирається піти в Касаційний суд. Аргументи, які вони наводять, це те, що їх нібито не дослухались в суді.
До теми Харківський проспект Жукова знову перейменували на Григоренка
Позиція активістів
Свої аргументи мають люди, які захищають проспект Григоренка. Це ціла команда юристів, депутатів, представників різних політичних партій і громадських організацій.
Втретє міська рада ухвалює рішення про перейменування проспекту Григоренка на Маршала Жукова. Втретє його скасовує суд. Харківська міська рада втретє допускає ті ж порушення.
Крапку поставити у в цій справі ще не можна. Адже є четвертий суд, який ще триває. У жовтні буде черговий розгляд. Якщо суд підтримає саме позов міської ради, то, за словами активісти, це буде прецедентом для України.
Водночас активісти не виключають, що якщо все ж четвертий суд закінчиться на їхню користь і залишиться проспект Григоренка, то може бути і п'ятий позов, але з іншою причиною, від міської ради.
Журналістка розповіла про перейменування проспекту: дивіться відео
Перейменування проспекту в Харкові: головне
- Апеляційний суд визнав незаконним рішення міськради про повернення назви проспекту на честь радянського маршала. Відтак він має називатися – імені Петра Григоренка.
- Утім міська влада подаватиме касаційну заяву. Чиновники кажуть, що під час засідання суд, мовляв, не надав їм можливості обґрунтувати свою позицію, і не врахував їхні доводи.
- Суперечки про те, як має називатися проспект – Жукова чи Григоренка – тривають уже 5 років. Ще у 2016 році в Харківській ОДА розпорядилися забрати у проспекту ім'я радянського маршала Жукова, натомість перейменувати на честь радянського генерала та правозахисника, який виступав на захист кримських татар та інших депортованих народів Петра Григоренка.
- Міськраді таке рішення не сподобалось і вона видала власний наказ – повернути стару назву. Навіть отримали потрібне рішення суду для цього.
- Попри протести громадськості, досі в місті не можуть визначитися, як же називати цей проспект.