Перейменування проспекту в Харкові: активісти припускають, що буде п'ятий позов від міськради

В Харкові знову перейменували проспект Жукова. Щоразу в міській раді знаходять іншу причину, щоб звернутись до суду і оскаржити його перейменування на Григоренка.

На рішення другого Апеляційного суду міськрада збирається піти в Касаційний суд. Аргументи, які вони наводять, це те, що їх нібито не дослухались в суді.

До теми Харківський проспект Жукова знову перейменували на Григоренка

Позиція активістів

Свої аргументи мають люди, які захищають проспект Григоренка. Це ціла команда юристів, депутатів, представників різних політичних партій і громадських організацій.

Втретє міська рада ухвалює рішення про перейменування проспекту Григоренка на Маршала Жукова. Втретє його скасовує суд. Харківська міська рада втретє допускає ті ж порушення. Володимир Рисенко Правозахисник

Крапку поставити у в цій справі ще не можна. Адже є четвертий суд, який ще триває. У жовтні буде черговий розгляд. Якщо суд підтримає саме позов міської ради, то, за словами активісти, це буде прецедентом для України.

Водночас активісти не виключають, що якщо все ж четвертий суд закінчиться на їхню користь і залишиться проспект Григоренка, то може бути і п'ятий позов, але з іншою причиною, від міської ради.

Журналістка розповіла про перейменування проспекту: дивіться відео

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