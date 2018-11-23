Перейменування Дніпропетровщини: понад 100 нардепів виступили з черговою ініціативою

У Верховній Раді зареєстрували ще один законопроект щодо перейменування Дніпропетровської області, щоправда наразі невідомо, яку назву пропонують депутати замість чинної.

24 канал повідомляв, що 19 травня 2016 року Верховна Рада проголосувала за перейменування міста Дніпропетровськ у Дніпро. 11 липня 2018 року у рамках закону про декомунізацію Рада схвалила перейменування Кіровоградської та Дніпропетровської областей на Кропивницьку і Січеславську відповідно.

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Вже 20 листопада депутати так і не зуміли підтримати зміну назви Дніпропетровської області на Січеславську, щоправда Кіровоградську область на Кропивницьку усе ж перейменували.

23 листопада у Раді з’явився новий законопроект щодо перейменування Дніпропетровщини.

Ініціаторами цього законопроекту, що отримав №9310-1 і назву "Про внесення змін до статті 133 Конституції України (щодо перейменування Дніпропетровської області)", стали понад 100 парламентарів, серед яких можна помітити представників багатьох фракцій – зокрема, народних обранців від "Народного фронту", "Батьківщини", Радикальної партії, БПП, "Самопомочі", групи "Воля народу".

Також під документом підписався Дмитро Ярош, який власне є уродженцем цього краю.

Зауважимо, що наразі невідомо, яку назву пропонують нардепи, оскільки поки текст документу не оприлюднено.