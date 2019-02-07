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      Рада дала старт перейменуванню Дніпропетровської області

      1969 Читать новость на русском
      Перейменування Дніпропетровської області - деталі рішення Ради
      Верховна Рада підтримала перейменування Дніпропетровської області / Фото з відкритих джерел

      Депутати включили до порядку денного сесії та направила до Конституційного суду України законопроект про внесення змін до статті 133 Конституції України. Тепер рішення про перейменування Дніпропетровської області у Січеславську має розглянути Конституційний суд.

      Під час засідання 7 лютого відповідне рішення підтримали 240 народних депутатів.

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      Проголосували проти 24 обранці, 90 не голосували взагалі, ще 2 утрималися.

      У Раді було два законопроекти. Ініційований президентом Петром Порошенком №9310 передбачав перейменування Дніпропетровської області у Дніпровську. Авторами іншого законопроекту – №9310-1 – є понад 160 народних депутатів і він передбачає перейменування області у Січеславську.

      Однак достатньої кількості голосів на підтримку президенстького законопроекту не набралося – за нього проголосували всього 144 нардепи із необхідних 226.

      Окрім того, к сесійній залі показали відеоролик, на якому відомі українські культурні та громадські діячі підтримали перейменування Дніпропетровської області саме на Січеславську. Зокрема, за це рішення висловилися міністр культури Євген Нищук, міністр інфраструктури Володимир Омелян, третій Президент України Віктор Ющенко, письменники Оксана Забужко, Сергій Жадан, музикант Олег Скрипка, акторка Ірма Вітовська.

      Тепер законопроект має розглянути Конституційний суд щодо його відповідності вимогам основного закону. Вже після висновків КС парламент може ухвалити в першому читанні такий законопроект не менше ніж 226 голосами.

      Голосувати за нього для прийняття в цілому Верховна Рада зможе аж на наступній черговій сесії – для цього потрібно не менше 300 голосів парламентаріїв.

      Що таке закон про декомунізацію і до чого він тут?9 квітня 2015 року Верховна Рада України підтримала внесений Кабінетом міністрів законопроект про засудження комуністичного та нацистського тоталітарних режимів, а також заборонила їх пропаганду і символіку.

      Однією з головних позицій закону є визнання комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років в Україні злочинним і таким, що проводив політику державного терору. Відповідно до закону, пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів та їх символіки "визнається наругою над пам’яттю мільйонів жертв комуністичного тоталітарного режиму, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму та забороняється".

      Після того, як закон набув чинності, в Україні почали перейменовувати вулиці і міста із "радянським корінням". Щодо Дніпропетровська, то перейменування міста  Рада підтримала 9 травня 2016 року. Попередня спроба зробити крок у перейменуванні області не вдалася – 20 листопада 2018 року Верховна Рада не включила до порядку денного і не направила на висновок до Конституційного суду проект закону "Про внесення змін до статті 133 Конституції України".

      Цим законопроектом передбачалося перейменування Дніпропетровської області у Січеславську. 21 листопада Порошенко подав до Верховної Ради законопроект, у якому пропонував перейменувати Дніпропетровську область на Дніпровську. Вже 23 листопада в парламенті був зареєстрований альтернативний законопроект №9310-1 про перейменування області в Січеславську.

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      Теги: Новини України Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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