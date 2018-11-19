05:12
19 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА СКАНДАЛ З ПРЕМ'ЄРОМ ЧЕХІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Високі гості і маленький Вова. Нова презедентка РФ
      Вєсті Кремля
      17:44, 17 листопада
      Вєсті. UA. Жир. Радикальний Апполон. "Етика" Барни
      Вєсті.UA
      19:10, 17 листопада
      Як лікар перетворив Львівську обласну лікарню на прибутковий родинний бізнес: одіозні схеми
      ЦРУ
      09:00, 16 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Зрівнялівка
      Згадати все
      22:29, 16 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА СКАНДАЛ З ПРЕМ'ЄРОМ ЧЕХІЇ

      Перейменування Македонії: понад тисячу людей вийшли на протести проти зміни назви країни

      25 Читать новость на русском
      Протести у Македонії
      Протести у Македонії / AP/Boris Grdanoski

      У неділю, 18 листопада, у столиці Македонії Скоп'є пройшли протести проти перейменування країни в Республіку Північна Македонія.

      Про це повідомило видання "Радіо Свобода".

      Читайте також: Екс-прем'єр Македонії попросив політичного притулку в Угорщини

      Поряд з будівлею парламенту зібралося понад тисяча осіб. 

      2 листопада уряд Македонії затвердив проект поправок до Конституції, які передбачають зміну назви країни.

      Нагадаємо, що 30 вересня жителі Македонії голосували на референдумі щодо перейменування країни.

      20 жовтня парламент Македонії проголосував за перейменування країни в Республіку Північна Македонія. За рішення, яке дозволить країні претендувати на вступ в НАТО і ЄС, проголосували 80 з 120 депутатів парламенту.

      17 червня Македонія і Греція підписали історичну угоду, згідно з якою Македонія змінить свою назву на Північну Македонію. Натомість Афіни розблокували переговори про приєднання Македонії до НАТО і до Європейського Союзу.

      Теги: Новини політики Македонія протести
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      "Вдови": кримінальний трилер про сміливих жінок від творця "12 років рабства"
      18 листопада , 22:35 "Вдови": кримінальний трилер про сміливих жінок від творця "12 років рабства"
      Юлія Ліпенцева 369
      Головні новини 18 листопада: Янукович у лікарні, затримання помічника Савченко і марш у Києві
      18 листопада , 22:31 Головні новини 18 листопада: Янукович у лікарні, затримання помічника Савченко і марш у Києві
      2807
      Прощання з "Кузнєцовим", поради Путіна Україні, пастка США для Росії: топ-5 блогів тижня
      18 листопада , 22:00 Прощання з "Кузнєцовим", поради Путіна Україні, пастка США для Росії: топ-5 блогів тижня
      Блог Медіа 1330
      Найсмішніші меми тижня: фестиваль літньої ґуми, сокирою по Porsche і потішний світ тварин
      18 листопада , 20:01 Найсмішніші меми тижня: фестиваль літньої ґуми, сокирою по Porsche і потішний світ тварин
      1154
      Дивний тренд політиків, мітинги під будинком Авакова та втрати на Донбасі – топ-5 відео тижня
      18 листопада , 19:30 Дивний тренд політиків, мітинги під будинком Авакова та втрати на Донбасі – топ-5 відео тижня
      242
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Коли на Місяці існувала атмосфера: вчені провели дослідження
       9 жовтня 2017 , 12:16
      У Німеччині вирішили радикально боротися з незаконними мігрантами
       9 січня 2017 , 23:17
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук